ST17 Omnipore oiled : structure de surface pores bois mat
Toute dernière génération de structure pores bois répartis inégalement.
La structure ST17 Omnipore oiled se caractérise par son très faible degré de brillance, presque totalement mat. Avec sa très légère micro-gravure, la structure ST17 confère au décor un caractère de bois huilé et un toucher naturel, reproduisant l'aspect des essences fines avec une précision inédite.
Labels et certifications (détail) :
- AgBB 2018
- ChemVerbotsV E1 DE 2020
- Finnish M1 classification
- The Austrian Ecolabel, Guideline UZ 07
- Belgian VOC Regulation
- Annex 8 MVV TB (ABG)
- CAM Italy
- DE-UZ 76 (Blauer Engel)
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Structure : Pores bois de toute dernière génération avec répartition inégale pour un réalisme accru.
Finition : Degré de brillance très faible, offrant un aspect presque totalement mat.
Texture : Micro-gravure très légère pour un toucher subtil et authentique.
Rendu visuel : Aspect bois huilé conférant un caractère naturel et chaleureux au décor.
Innovation : Technologie de pointe permettant de reproduire les irrégularités naturelles du bois véritable.
Hygiène : Antibactérien conforme à la norme ISO 22196.
Résistance : Résistance aux micro-rayures et aux taches domestiques.
Entretien : Entretien facile à l'eau savonneuse.
Sécurité : Compatible avec le contact alimentaire.
Polyvalence : Concept Interior Match (décor et structure identiques sur différents supports).
Labels et certifications
- Breeam (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)
- Certification LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
- COV A+
Divers
Innovation Repeatless : Spécificité du décor H1316 ST17 Chêne Bookmatch ne présentant aucune répétition de motif sur toute la longueur et toute la largeur du panneau (2800 x 2070 mm).
Esthétique Essence Fine : Reproduit l'esthétique d'un placage en miroir (bookmatch) pour un rendu unique.
Efficacité à la pose : L'absence de répétition du veinage simplifie la découpe et garantit un gain de temps ainsi qu'une continuité visuelle parfaite sur les grandes façades.
Finition :Se décline en 6 décors bois.
Harmonie : S'inscrit dans les tendances actuelles (noyers) et se marie avec les nouveaux décors beiges (F129) ou les Pierres Calcit.
Complémentarité : Déclinaison transversale en version ST71 (format porte) pour associer menuiseries et mobilier.
Usage : Répond aux projets d'agencement haut de gamme recherchant l'authenticité du bois massif et la facilité de mise en œuvre du panneau.
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Tertiaire
