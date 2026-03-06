ST17 Omnipore oiled : structure de surface pores bois mat

Innovation Repeatless : Spécificité du décor H1316 ST17 Chêne Bookmatch ne présentant aucune répétition de motif sur toute la longueur et toute la largeur du panneau (2800 x 2070 mm).

Esthétique Essence Fine : Reproduit l'esthétique d'un placage en miroir (bookmatch) pour un rendu unique.

Efficacité à la pose : L'absence de répétition du veinage simplifie la découpe et garantit un gain de temps ainsi qu'une continuité visuelle parfaite sur les grandes façades.

Finition :Se décline en 6 décors bois.

Harmonie : S'inscrit dans les tendances actuelles (noyers) et se marie avec les nouveaux décors beiges (F129) ou les Pierres Calcit.

Complémentarité : Déclinaison transversale en version ST71 (format porte) pour associer menuiseries et mobilier.

Usage : Répond aux projets d'agencement haut de gamme recherchant l'authenticité du bois massif et la facilité de mise en œuvre du panneau.