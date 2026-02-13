Podcast
TX Neo Life : sol européen acoustique R10 recyclé

TARKETT

Fabriquée en Europe, la collection TX Neo Life conjugue performances techniques, environnementales et esthétique, adaptées à l’habitat.

Son efficacité acoustique de 19 dB apporte du confort aux utilisateurs et sa glissance R10 garantit la sécurité à la marche. TX Neo life comprend 23% de contenu recyclé et est 100% recyclable. Il ne contient pas de phtalates. Les 10 designs de la collection sont composés d’effets bois et béton parfait pour l’Habitat. La collection incarne l’équilibre idéal entre qualité et compétitivité.

Matériaux (détail) :

  • Linoléum
  • Jute (support naturel)
  • Matière naturelle
  • Pigments décoratifs
  • Couche de protection

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Certifié UPEC U2sP3
Fabriqué en Europe
En rouleau (2 m et 4 m de large)
Réduction des bruits d'impact de 19 dB
Acoustique de classe A
R10
23 % de contenu recyclé
10 designs

Matériaux

  • Jute

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif

Fichiers à télécharger

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


