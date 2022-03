Si le remplacement de fenêtres est indemnisé par MaPrimeRénov’, les stores et volets restent absents du dispositif d'aide à la rénovation énergétique. Chose que déplore le groupement Actibaie, rattaché à la FFB et qui représente les professionnels des portes, portails, volets et stores. Le syndicat soutient l’extension du dispositif à ces équipements, notamment indispensables pour le confort d’été, souligne son délégué général, Hervé Lamy. Entretien.