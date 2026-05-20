Baumit Glitter : revêtement D1 à effet pailleté

Baumit Glitter est un revêtement décoratif transparent destiné aux façades, conçu pour apporter un effet pailleté et lumineux aux surfaces extérieures.

Grâce à ses éclats métalliques, Baumit Glitter capte la lumière du soleil et crée une finition scintillante, idéale pour valoriser une façade, souligner un détail architectural ou donner plus de caractère à un enduit décoratif.

Appliqué en finition, Baumit Glitter permet de conserver l’aspect du support tout en ajoutant une touche visuelle distinctive. Sa transparence en fait une solution adaptée aux projets qui recherchent une finition originale, élégante et personnalisée, sans masquer le rendu initial de la façade.