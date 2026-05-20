Baumit Metallic : peinture D2 à effet métallisé
Baumit Metallic est une peinture D2 à effet métallisé conçue pour apporter une finition décorative moderne aux façades extérieures. Prête à l’emploi et formulée en phase aqueuse, elle permet de créer des surfaces à l’aspect métallique, avec un rendu visuel adapté aux bâtiments tertiaires, publics, collectifs ou aux maisons individuelles.
Baumit Metallic s’applique sur des supports minéraux ou sur des revêtements structurés Baumit compatibles, en neuf comme en rénovation. Sa finition brillante métallisée met en valeur les façades contemporaines et permet de personnaliser l’enveloppe du bâtiment avec des effets créatifs distinctifs.
Grâce à son haut rendement et à sa très bonne aptitude à l’application mécanisée, Baumit Metallic répond aux besoins des professionnels recherchant une peinture de façade décorative, performante et adaptée aux chantiers extérieurs exigeants.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Produit : peinture D2 à effet métallisé
Type : revêtement à effet métallique en dispersion, prêt à l’emploi
Liant : organique, à base d’acrylate pur
Usage : décoration des murs et façades extérieures
Application : rouleau, brosse ou pistolet airless
Nombre de couches recommandé : 2 passes de Baumit Metallic
Consommation : environ 0,3 l/m²
Conditionnements : 5 l et 14 l
Aspect sec : brillance métallique
Teintes : 8 nuances
Masse volumique : environ 1 kg/dm³
pH : environ 8,5
Perméabilité à la vapeur d’eau : classe V2
Perméabilité à l’eau liquide : classe W3
Taille des grains : S1, inférieure à 0,1 mm
Classification selon EN 1062-1 : G3 E2 S1 V2 W3 A0 C0
COV : inférieur à 40 g/l
Stockage : 12 mois à l’abri du gel et des fortes chaleurs
Température d’application : de +5 °C à +35 °C
Divers
Supports admis : béton, béton cellulaire, maçonneries minérales, enduits ciment ou ciment bâtard, plaques de plâtre, anciens revêtements minéraux ou plastiques compatibles
Supports exclus : matières plastiques et résines, surfaces métalliques, anciens systèmes d’imperméabilité
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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