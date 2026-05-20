Baumit Metallic : peinture D2 à effet métallisé

Baumit Metallic est une peinture D2 à effet métallisé conçue pour apporter une finition décorative moderne aux façades extérieures. Prête à l’emploi et formulée en phase aqueuse, elle permet de créer des surfaces à l’aspect métallique, avec un rendu visuel adapté aux bâtiments tertiaires, publics, collectifs ou aux maisons individuelles.

Baumit Metallic s’applique sur des supports minéraux ou sur des revêtements structurés Baumit compatibles, en neuf comme en rénovation. Sa finition brillante métallisée met en valeur les façades contemporaines et permet de personnaliser l’enveloppe du bâtiment avec des effets créatifs distinctifs.

Grâce à son haut rendement et à sa très bonne aptitude à l’application mécanisée, Baumit Metallic répond aux besoins des professionnels recherchant une peinture de façade décorative, performante et adaptée aux chantiers extérieurs exigeants.