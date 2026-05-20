Baumit Lasur : lasure D1 à effet nuancé
Baumit Lasur est une lasure décorative prête à l’emploi destinée à la mise en valeur des murs et façades extérieurs. Sa finition transparente à semi-transparente permet de créer des effets nuancés, des patines et des rendus personnalisés tout en conservant l’aspect du support.
Conçue pour les projets de façade décorative, Baumit Lasur s’applique sur des supports minéraux comme les enduits, le béton ou certains systèmes d’isolation thermique par l’extérieur. Elle apporte une touche esthétique aux bâtiments neufs comme aux rénovations, avec un rendu mat, subtil et modulable selon la technique d’application choisie.
Grâce à sa formulation acrylique, Baumit Lasur favorise la personnalisation des façades tout en laissant respirer les supports. Elle convient particulièrement aux professionnels recherchant une finition décorative durable, capable de valoriser l’architecture d’un bâtiment par des effets de matière, de couleur et de profondeur.
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Produit : lasure décorative pour murs et façades
Utilisation : extérieur
Type : lasure acrylique prête à l’emploi
Aspect : transparent à semi-transparent
Finition : mate
Application : brosse, rouleau, éponge ou pulvérisation selon le rendu souhaité
Nombre de couches : 1 à 3 couches selon l’intensité décorative recherchée
Supports admis : enduits minéraux, béton, supports de façade compatibles, systèmes ITE adaptés
Propriétés : perméable à la vapeur d’eau
Usage : décoration de façades, rénovation esthétique, effets nuancés ou patinés
Application : réservée aux professionnels formés
Conditionnement indiqué selon les circuits : seaux de 5 L ou 14 L
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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