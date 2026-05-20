Baumit Lasur : lasure D1 à effet nuancé

Baumit Lasur est une lasure décorative prête à l’emploi destinée à la mise en valeur des murs et façades extérieurs. Sa finition transparente à semi-transparente permet de créer des effets nuancés, des patines et des rendus personnalisés tout en conservant l’aspect du support.

Conçue pour les projets de façade décorative, Baumit Lasur s’applique sur des supports minéraux comme les enduits, le béton ou certains systèmes d’isolation thermique par l’extérieur. Elle apporte une touche esthétique aux bâtiments neufs comme aux rénovations, avec un rendu mat, subtil et modulable selon la technique d’application choisie.

Grâce à sa formulation acrylique, Baumit Lasur favorise la personnalisation des façades tout en laissant respirer les supports. Elle convient particulièrement aux professionnels recherchant une finition décorative durable, capable de valoriser l’architecture d’un bâtiment par des effets de matière, de couleur et de profondeur.