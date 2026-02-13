Evolve : beauté circulaire famille Origin

Le design organique d’Evolve évoque la transformation du carbonate de calcium upcyclé au fil de son cycle circulaire, avec un motif audacieux et non directionnel qui affirme une véritable signature visuelle. La collection Evolve est déclinée en 16 coloris.

Avec 32 coloris neutres issus d’Emerge et d’Evolve, les deux collections offrent une coordination intuitive et harmonieuse, subtilement équilibrée par les nuances plus vibrantes de Recharge et Retrace.

Matériaux (détail) :