ICONIK Life : sols vinyle résistants et design

Avec une sélection incroyablement variée de motifs bois, céramique et graphiques, la collection de revêtements de sol en vinyle ICONIK Life réunit nos designs les plus populaires en un seul endroit.

Offrant une bonne résistance à l’usure quotidienne ainsi qu’une réduction sonore de 20 dB, cette collection constitue une solution idéale pour votre intérieur, y compris les chambres, salons et même les salles de bains. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est facile à nettoyer et à garder beau.

Matériaux (détail) :