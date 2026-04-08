Venezia et Firenze HOPPE – poignées design haut de gamme en laiton massif

Deux nouvelles lignes HOPPE entre design exclusif et savoir‑faire artisanal

Deux nouvelles lignes viennent enrichir la gamme HOPPE : Venezia et Firenze. Fabriquées en laiton massif et partiellement réalisées à la main, elles incarnent l’alliance parfaite entre design, innovation et savoir‑faire artisanal.

Issues de la collection exclusive duravert, ces poignées se distinguent par leurs formes singulières et leur qualité haut de gamme, répondant aux exigences des intérieurs les plus raffinés.

Venezia – L’élégance raffinée

La ligne Venezia se caractérise par une forme asymétrique unique, dotée d’un col carré galbé d’un côté, se prolongeant par une poignée rectiligne. Cette conception permet une double orientation de pose, offrant deux rendus esthétiques distincts selon l’installation choisie

La ligne Venezia a remporté le MIAW Design Awards 2025, dans la catégorie « Intérieur », soulignant son caractère innovant et son excellence esthétique.

Grâce à sa forme asymétrique, la poignée Venezia peut être mise en scène de différentes manières :

Col galbé vers le haut : le laiton massif est mis en valeur, offrant une silhouette élancée et raffinée.

Col galbé vers le bas : les courbes délicates du design sont mises en avant, affirmant l’identité unique de la poignée.

Firenze – L’équilibre parfait

La ligne Firenze séduit par son design intemporel et équilibré. La poignée en forme de goutte s’harmonise parfaitement avec les angles adoucis de la rosace carrée. Ce dessin doux et cohérent attire le regard et invite naturellement au toucher.

Des finitions élégantes pour sublimer la décoration intérieure

Les finitions chromées ou satinées assurent une harmonie parfaite entre la poignée et la décoration intérieure. Cette diversité permet de créer différentes ambiances selon le style recherché :

Poignée foncée sur porte sombre pour une atmosphère chic et sophistiquée,

Aspect laiton satiné pour apporter une note chaleureuse et accueillante à l’intérieur.

Grâce à ce large choix de finitions, chaque poignée Venezia ou Firenze s’intègre harmonieusement à tous les projets d’aménagement intérieur haut de gamme.

Fabrication européenne.

Labels et certifications (détail) :