Poignées de porte avec mini‑rosace – design, couleurs et minimalisme
La poignée de porte, un élément de décoration à part entière
Aujourd’hui, les poignées de porte jouent avec les couleurs et les formes pour se transformer en éléments de décoration incontournables. Bien plus qu’un simple accessoire fonctionnel, la poignée habille la porte et lui confère un style unique, en parfaite harmonie avec l’intérieur.
Mini‑rosace : élégance discrète et lignes épurées
Associée à une mini‑rosace, la poignée de porte exprime pleinement le minimalisme. La mini‑rosace met en valeur les formes de la béquille, qu’elles soient droites ou arrondies, tout en apportant une finition discrète et raffinée. Le résultat : une poignée élégante, sobre et parfaitement intégrée à l’architecture de la porte.
Une large sélection de poignées sur mini‑rosace dans la gamme HOPPE
La gamme de poignées de porte sur mini‑rosaces se décline dans plusieurs lignes design, permettant de répondre à tous les styles d’intérieur :
- Ligne Amsterdam
- Ligne Dallas
- Ligne Firenze
- Ligne Hamburg
- Ligne Los Angeles
- Ligne Macau
- Ligne Stockholm
- Ligne Toulon
- Ligne Venezia
Un design homogène pour vos menuiseries intérieures et extérieures
Grâce à une large gamme de poignées avec mini‑rosace, il est possible d’harmoniser les menuiseries intérieures et extérieures avec un même design et une même finition.
Toutes les poignées de porte sur mini‑rosace sont fabriquées en Europe et bénéficient d’une garantie de 10 ans sur leur fonctionnement mécanique, gage de qualité, fiabilité et durabilité.
Labels et certifications (détail) :
- Certification Ecovadis, HOPPE a obtenu la médaille d'argent en 2025 avec un score de 70/100 points
- Usines HOPPE cretifiées selon la norme DIN EN ISO 14001
- 10 ans de garantie sur le fonctuionnement mécanique
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Les poignées de porte avec mini-rosaces bénéficient du carré à montage rapide
10 ans sur leur fonctionnement mécanique
Fabrication européenne
Qualité de la marque HOPPE
Matériaux
- Aluminium
- Inox
- Laiton
Divers
Applications : Sur tout type de porte
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
Les tags associés
- Poignée
- HOPPE
- Poignée de porte
- Rosace
- Minimalisme
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Le carré à montage rapide de HOPPE permet de monter rapidement, facilement, sans outils, sans jeu et durablement la poignée sur la porte.
Poignées de porte avec carré à montage rapide de HOPPE
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