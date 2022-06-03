Poignées de porte avec mini‑rosace – design, couleurs et minimalisme

La poignée de porte, un élément de décoration à part entière

Aujourd’hui, les poignées de porte jouent avec les couleurs et les formes pour se transformer en éléments de décoration incontournables. Bien plus qu’un simple accessoire fonctionnel, la poignée habille la porte et lui confère un style unique, en parfaite harmonie avec l’intérieur.

Mini‑rosace : élégance discrète et lignes épurées

Associée à une mini‑rosace, la poignée de porte exprime pleinement le minimalisme. La mini‑rosace met en valeur les formes de la béquille, qu’elles soient droites ou arrondies, tout en apportant une finition discrète et raffinée. Le résultat : une poignée élégante, sobre et parfaitement intégrée à l’architecture de la porte.

Une large sélection de poignées sur mini‑rosace dans la gamme HOPPE

La gamme de poignées de porte sur mini‑rosaces se décline dans plusieurs lignes design, permettant de répondre à tous les styles d’intérieur :

Ligne Amsterdam

Ligne Dallas

Ligne Firenze

Ligne Hamburg

Ligne Los Angeles

Ligne Macau

Ligne Stockholm

Ligne Toulon

Ligne Venezia

Un design homogène pour vos menuiseries intérieures et extérieures

Grâce à une large gamme de poignées avec mini‑rosace, il est possible d’harmoniser les menuiseries intérieures et extérieures avec un même design et une même finition.

Toutes les poignées de porte sur mini‑rosace sont fabriquées en Europe et bénéficient d’une garantie de 10 ans sur leur fonctionnement mécanique, gage de qualité, fiabilité et durabilité.

Labels et certifications (détail) :