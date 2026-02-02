Poignée de porte avec rosace verrouillable MiniLock – design minimaliste et verrouillage sans clé

MiniLock : une poignée de porte avec rosace verrouillable au design épuré

La poignée de porte avec rosace verrouillable MiniLock allie design contemporain, ergonomie et praticité. Elle propose une solution de verrouillage sans clé, directement intégrée dans la rosace, tout en restant compatible avec un large choix de poignées de porte et de finitions.

Un mécanisme de verrouillage discret et quasi invisible

Son principal atout réside dans son mécanisme de verrouillage intégré et quasi invisible. La rosace conserve une esthétique épurée, tandis que le bouton coulissant discret, parfaitement assorti à la finition de la poignée, s’intègre harmonieusement à l’ensemble.

Le rendu est sobre, élégant et idéal pour les intérieurs contemporains ou minimalistes, sans rosace d’entrée de clé apparente.

Une solution idéale pour l’habitat résidentiel moyen et haut de gamme

MiniLock s’adresse aux marchés résidentiels moyen et haut de gamme, permettant d’intégrer une poignée tendance, à la fois fonctionnelle et esthétique. L’absence de rosace d’entrée de clé renforce l’adéquation du produit avec les architectures modernes et les projets de décoration minimaliste.

Compatibilité étendue et installation simple

Disponible dans plusieurs lignes HOPPE, MiniLock se distingue par sa facilité d’installation.

Toutes les poignées HOPPE avec carré à montage rapide sont compatibles avec le système MiniLock.

Innovation, design minimaliste et fabrication européenne

MiniLock s’inscrit dans une stratégie axée sur l’innovation, le design minimaliste et une fabrication 100 % européenne, garantissant des standards élevés de qualité, fiabilité et durabilité.

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