Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Poignée de porte avec rosace verrouillable MiniLock – design minimaliste et verrouillage sans clé

Partager le produit
HOPPE FRANCE

MiniLock : une poignée de porte avec rosace verrouillable au design épuré

La poignée de porte avec rosace verrouillable MiniLock allie design contemporain, ergonomie et praticité. Elle propose une solution de verrouillage sans clé, directement intégrée dans la rosace, tout en restant compatible avec un large choix de poignées de porte et de finitions.

Un mécanisme de verrouillage discret et quasi invisible

Son principal atout réside dans son mécanisme de verrouillage intégré et quasi invisible. La rosace conserve une esthétique épurée, tandis que le bouton coulissant discret, parfaitement assorti à la finition de la poignée, s’intègre harmonieusement à l’ensemble.
Le rendu est sobre, élégant et idéal pour les intérieurs contemporains ou minimalistes, sans rosace d’entrée de clé apparente.

Une solution idéale pour l’habitat résidentiel moyen et haut de gamme

MiniLock s’adresse aux marchés résidentiels moyen et haut de gamme, permettant d’intégrer une poignée tendance, à la fois fonctionnelle et esthétique. L’absence de rosace d’entrée de clé renforce l’adéquation du produit avec les architectures modernes et les projets de décoration minimaliste.

Compatibilité étendue et installation simple

Disponible dans plusieurs lignes HOPPE, MiniLock se distingue par sa facilité d’installation.
Toutes les poignées HOPPE avec carré à montage rapide sont compatibles avec le système MiniLock. 

Innovation, design minimaliste et fabrication européenne

MiniLock s’inscrit dans une stratégie axée sur l’innovation, le design minimaliste et une fabrication 100 % européenne, garantissant des standards élevés de qualité, fiabilité et durabilité.

Labels et certifications (détail) :

  • Les poignées avec rosace de béquille verrouillables MiniLock sont conçues pour une utilisation intensive et sont parfaitement adaptées pour les bâtiments à fréquentation élevée. Elles sont certifiées selon la norme DIN EN 1906, catégorie d’utilisation grade 3.
  • Certification Ecovadis, HOPPE a obtenu la médaille d'argent en 2025 avec un score de 70/100 points 
  • Usines HOPPE cretifiées selon la norme DIN EN ISO 14001 
  • 10 ans de garantie sur le fonctuionnement mécanique 

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Bouton de condamnation intégré dans la rosace de béquille
Design discret et élégant
Utilisation simple et intuitive
Montage facile et rapide
Panel de finitions tendances
Toutes les poignées avec carré à montage rapide de HOPPE sont compatibles
Convient également au secteur tertiaire
Certification selon la norme DIN EN 1906, grade 3
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Fabrication européenne
Qualité de la marque HOPPE

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox
  • Laiton

Labels et certifications

  • EN

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
HOPPE FRANCE - Batiweb

HOPPE est le spécialiste européen dans le développement, la fabrication et la commercialisation...

27 Rue des 3 Frontières
68110 ILLZACH
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.