Poignées Ergo20 HOPPE pour coulissants – ouverture à 20° pour une ergonomie optimale
La technologie Ergo20 : une nouvelle façon d’actionner la poignée pour coulissants
Habituellement, une poignée HOPPE s’actionne à 90° pour permettre l’ouverture d'un coulissant. Désormais, les poignées équipées de la technologie Ergo20 ne nécessitent qu’un mouvement réduit à 20°. Cette innovation améliore considérablement l’ergonomie, tout en limitant l’effort nécessaire à la manœuvre.
Une manipulation fluide, même pour les coulissants lourds
La position à 20° assure une manipulation fluide et intuitive, facilitant notamment l’ouverture des coulissants lourds. En remplaçant la rotation traditionnelle de 90° par une manœuvre réduite, la poignée permet une ouverture plus large du coulissant, tout en améliorant le confort d’utilisation au quotidien.
Carré à montage rapide et fixation durable
Les poignées Ergo20 bénéficient de la technologie éprouvée du carré à montage rapide HOPPE et sont équipées d’un carré plein de 7 mm.
Pour le montage, il suffit d’emboîter la poignée sur le carré. Le mécanisme de blocage intégré maintient la poignée durablement en place, sans jeu, garantissant fiabilité et longévité.
Une sous‑embase conçue pour les coulissants lourds
La technologie Ergo20 est intégrée dans la sous‑embase de la rosace de poignée, fixée sur la menuiserie selon la méthode habituelle. Pour assurer une fixation durable, notamment sur les coulissants particulièrement lourds, un troisième point de fixation permet de visser la sous‑embase directement sur le profilé.
Un capot enveloppant recouvre entièrement la sous‑embase pour une finition soignée et discrète.
Ergo20 dans les lignes Hamburg et Toulon
La technologie Ergo20 est disponible sur les poignées pour coulissants des lignes Hamburg et Toulon.
La ligne Hamburg se caractérise par un design harmonieux, tandis que la ligne Toulon adopte une forme carrée affirmée. Les empreintes de doigts sur la face intérieure de la béquille améliorent encore l’ergonomie et la prise en main.
Disponible dans ces lignes complètes, Ergo20 permet d’équiper l’ensemble des menuiseries avec un design homogène : porte d’entrée, fenêtres, portes‑fenêtres, portes intérieures et coulissants.
Fabrication européenne.
Labels et certifications (détail) :
- Certification Ecovadis, HOPPE a obtenu la médaille d'argent en 2025 avec un score de 70/100 points
- Usines HOPPE cretifiées selon la norme DIN EN ISO 14001
- 10 ans de garantie sur le fonctuionnement mécanique
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Manipulation ergonomique permettant de limiter les efforts sur les coulissants lourds
La position à 20° de la poignée au lieu de 90° permet une ouverture plus large du coulissant
Fixation rapide et durable de la poignée grâce à la technologie du carré à montage rapide
Disponible dans différentes lignes complètes (Toulon et Hamburg)
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Fabrication européenne
Matériaux
- Aluminium
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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