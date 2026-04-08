Poignées Ergo20 HOPPE pour coulissants – ouverture à 20° pour une ergonomie optimale

La technologie Ergo20 : une nouvelle façon d’actionner la poignée pour coulissants

Habituellement, une poignée HOPPE s’actionne à 90° pour permettre l’ouverture d'un coulissant. Désormais, les poignées équipées de la technologie Ergo20 ne nécessitent qu’un mouvement réduit à 20°. Cette innovation améliore considérablement l’ergonomie, tout en limitant l’effort nécessaire à la manœuvre.

Une manipulation fluide, même pour les coulissants lourds

La position à 20° assure une manipulation fluide et intuitive, facilitant notamment l’ouverture des coulissants lourds. En remplaçant la rotation traditionnelle de 90° par une manœuvre réduite, la poignée permet une ouverture plus large du coulissant, tout en améliorant le confort d’utilisation au quotidien.

Carré à montage rapide et fixation durable

Les poignées Ergo20 bénéficient de la technologie éprouvée du carré à montage rapide HOPPE et sont équipées d’un carré plein de 7 mm.

Pour le montage, il suffit d’emboîter la poignée sur le carré. Le mécanisme de blocage intégré maintient la poignée durablement en place, sans jeu, garantissant fiabilité et longévité.

Une sous‑embase conçue pour les coulissants lourds

La technologie Ergo20 est intégrée dans la sous‑embase de la rosace de poignée, fixée sur la menuiserie selon la méthode habituelle. Pour assurer une fixation durable, notamment sur les coulissants particulièrement lourds, un troisième point de fixation permet de visser la sous‑embase directement sur le profilé.

Un capot enveloppant recouvre entièrement la sous‑embase pour une finition soignée et discrète.

Ergo20 dans les lignes Hamburg et Toulon

La technologie Ergo20 est disponible sur les poignées pour coulissants des lignes Hamburg et Toulon.

La ligne Hamburg se caractérise par un design harmonieux, tandis que la ligne Toulon adopte une forme carrée affirmée. Les empreintes de doigts sur la face intérieure de la béquille améliorent encore l’ergonomie et la prise en main.

Disponible dans ces lignes complètes, Ergo20 permet d’équiper l’ensemble des menuiseries avec un design homogène : porte d’entrée, fenêtres, portes‑fenêtres, portes intérieures et coulissants.

Fabrication européenne.

Labels et certifications (détail) :