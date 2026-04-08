Poignées de portes et de fenêtres HOPPE – design, cohérence et confort d’usage

Les poignées, un élément clé de l’identité intérieure et extérieure

Les poignées de portes et de fenêtres jouent un rôle essentiel dans l’identité d’un intérieur comme d’un extérieur. Bien plus qu’un simple détail, elles apportent cohérence visuelle, style et confort d’usage à chaque espace.

Grâce à une expertise reconnue, HOPPE propose la gamme la plus large et la plus profonde du marché, permettant de trouver la solution idéale pour chaque projet, quel que soit son niveau d’exigence.

Des poignées pour tous les univers architecturaux

Qu’il s’agisse d’un aménagement contemporain, classique, industriel ou minimaliste, la gamme HOPPE offre un choix exceptionnel de modèles, conçus pour s’adapter à toutes les configurations et à tous les usages.

Des solutions pour chaque application

Poignées de portes

poignées de portes intérieures

poignées de portes extérieures

poignées techniques

poignées sécurisées

solutions connectées

Poignées de fenêtres et porte-fenêtre

poignées de fenêtres standards

poignées de fenêtres verrouillables

solutions connectées

Une liberté totale de personnalisation

La profondeur de gamme HOPPE se traduit également par une grande diversité esthétique :

Styles variés : formes carrées, arrondies, épurées

Matières et finitions : aluminium, inox, laiton, revêtements spécifiques et couleurs contemporaines

Cette diversité permet d’harmoniser l’ensemble des menuiseries et d’assurer une cohérence parfaite entre portes et fenêtres.

Une réponse globale à tous les projets

Grâce à sa profondeur de gamme, HOPPE répond aussi bien aux besoins du résidentiel qu’à ceux du secteur professionnel.

Avec une offre aussi complète, la marque permet de renforcer le caractère d’une pièce, de créer une esthétique harmonieuse et de garantir une utilisation durable, fiable et agréable au quotidien.

Toute la gamme HOPPE est fabriquée dans des usines européennes et bénéficient de 10 ans de garantie sur le fonctionnemet mécanique.

Labels et certifications (détail) :