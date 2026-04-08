Poignées de portes et de fenêtres HOPPE – design, cohérence et confort d’usage
Les poignées, un élément clé de l’identité intérieure et extérieure
Les poignées de portes et de fenêtres jouent un rôle essentiel dans l’identité d’un intérieur comme d’un extérieur. Bien plus qu’un simple détail, elles apportent cohérence visuelle, style et confort d’usage à chaque espace.
Grâce à une expertise reconnue, HOPPE propose la gamme la plus large et la plus profonde du marché, permettant de trouver la solution idéale pour chaque projet, quel que soit son niveau d’exigence.
Des poignées pour tous les univers architecturaux
Qu’il s’agisse d’un aménagement contemporain, classique, industriel ou minimaliste, la gamme HOPPE offre un choix exceptionnel de modèles, conçus pour s’adapter à toutes les configurations et à tous les usages.
Des solutions pour chaque application
Poignées de portes
- poignées de portes intérieures
- poignées de portes extérieures
- poignées techniques
- poignées sécurisées
- solutions connectées
Poignées de fenêtres et porte-fenêtre
- poignées de fenêtres standards
- poignées de fenêtres verrouillables
- solutions connectées
Une liberté totale de personnalisation
La profondeur de gamme HOPPE se traduit également par une grande diversité esthétique :
- Styles variés : formes carrées, arrondies, épurées
- Matières et finitions : aluminium, inox, laiton, revêtements spécifiques et couleurs contemporaines
Cette diversité permet d’harmoniser l’ensemble des menuiseries et d’assurer une cohérence parfaite entre portes et fenêtres.
Une réponse globale à tous les projets
Grâce à sa profondeur de gamme, HOPPE répond aussi bien aux besoins du résidentiel qu’à ceux du secteur professionnel.
Avec une offre aussi complète, la marque permet de renforcer le caractère d’une pièce, de créer une esthétique harmonieuse et de garantir une utilisation durable, fiable et agréable au quotidien.
Toute la gamme HOPPE est fabriquée dans des usines européennes et bénéficient de 10 ans de garantie sur le fonctionnemet mécanique.
Labels et certifications (détail) :
- Certification Ecovadis, HOPPE a obtenu la médaille d'argent en 2025 avec un score de 70/100 points
- Usines HOPPE cretifiées selon la norme DIN EN ISO 14001
- 10 ans de garantie sur le fonctuionnement mécanique
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Gamme complète permettant d'harmoniser le design des poignées dans toute la maison
Poignées de porte avec carré à montage rapide : montage simple, rapide, sans outils et sans jeu de la poignée sur la porte
Panel de finitions tendance
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Fabrication européenne
Matériaux
- Aluminium
- Inox
- Laiton
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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Démontage poignées de porte avec carré à montage rapide de HOPPE
Le carré à montage rapide de HOPPE permet de monter rapidement, facilement, sans outils, sans jeu et durablement la poignée sur la porte.
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