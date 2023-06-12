Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE – design épuré et minimaliste sans embase

Kompakt HOPPE : une poignée de fenêtre au design minimaliste

La poignée de fenêtre Kompakt HOPPE se distingue par son design épuré et sa conception innovante. Contrairement aux poignées de fenêtres traditionnelles, la fixation n’est plus intégrée dans l’embase de la poignée, mais directement vissée sur le profil de la fenêtre en tant que composant séparé. Cette solution garantit une intégration visuelle minimaliste et une finition particulièrement soignée.

Une sous‑construction séparée pour une stabilité optimale

La poignée vient s’emboîter dans la sous‑construction, qu’elle recouvre entièrement, et repose directement sur le profil de la fenêtre. Les quatre points de fixation de la sous‑construction assurent une fixation stable et durable, quel que soit le matériau du profil : fenêtre en aluminium, en bois, en PVC, composite ou mixte..

Montage fiable grâce à deux alésages dédiés

Pour le montage des poignées de fenêtre Kompakt HOPPE, deux alésages sont nécessaires afin d’accueillir les piliers de la sous‑construction. Cette conception garantit une stabilité parfaite de la poignée sur tous les types de profils de fenêtres, qu’ils soient en aluminium, en bois, en PVC, composite ou mixte..

Qualité certifiée et fonctionnement précis

Les poignées de fenêtre Kompakt répondent aux exigences de qualité élevées de HOPPE et sont conformes à la norme DIN EN 13126‑3. Le développement d’un système de crantage innovant assure un fonctionnement précis, fiable et fluide, pour un confort d’utilisation durable.

Technologie de fixation intégrée pour un montage simplifié

La sous‑construction intègre une technologie de fixation intelligente qui facilite le montage de la poignée. Une fois installée, la fixation maintient solidement la poignée sur le profil de la fenêtre. Pour le démontage, une clé spécifique permet de retirer la poignée rapidement et facilement, sans endommager le profil.

Une gamme de poignées design HOPPE

La poignée de fenêtre Kompakt HOPPE est disponible dans les lignes Toulon, Hamburg et Firenze.

Labels et certifications (détail) :