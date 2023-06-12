Poignée de fenêtre Kompakt HOPPE – design épuré et minimaliste sans embase
Kompakt HOPPE : une poignée de fenêtre au design minimaliste
La poignée de fenêtre Kompakt HOPPE se distingue par son design épuré et sa conception innovante. Contrairement aux poignées de fenêtres traditionnelles, la fixation n’est plus intégrée dans l’embase de la poignée, mais directement vissée sur le profil de la fenêtre en tant que composant séparé. Cette solution garantit une intégration visuelle minimaliste et une finition particulièrement soignée.
Une sous‑construction séparée pour une stabilité optimale
La poignée vient s’emboîter dans la sous‑construction, qu’elle recouvre entièrement, et repose directement sur le profil de la fenêtre. Les quatre points de fixation de la sous‑construction assurent une fixation stable et durable, quel que soit le matériau du profil : fenêtre en aluminium, en bois, en PVC, composite ou mixte..
Montage fiable grâce à deux alésages dédiés
Pour le montage des poignées de fenêtre Kompakt HOPPE, deux alésages sont nécessaires afin d’accueillir les piliers de la sous‑construction. Cette conception garantit une stabilité parfaite de la poignée sur tous les types de profils de fenêtres, qu’ils soient en aluminium, en bois, en PVC, composite ou mixte..
Qualité certifiée et fonctionnement précis
Les poignées de fenêtre Kompakt répondent aux exigences de qualité élevées de HOPPE et sont conformes à la norme DIN EN 13126‑3. Le développement d’un système de crantage innovant assure un fonctionnement précis, fiable et fluide, pour un confort d’utilisation durable.
Technologie de fixation intégrée pour un montage simplifié
La sous‑construction intègre une technologie de fixation intelligente qui facilite le montage de la poignée. Une fois installée, la fixation maintient solidement la poignée sur le profil de la fenêtre. Pour le démontage, une clé spécifique permet de retirer la poignée rapidement et facilement, sans endommager le profil.
Une gamme de poignées design HOPPE
La poignée de fenêtre Kompakt HOPPE est disponible dans les lignes Toulon, Hamburg et Firenze.
Labels et certifications (détail) :
- Les poignées de fenêtre Kompakt HOPPE sont comme toujours de haute qualité et se réfèrent aux critères de la norme DIN EN 13126-3. Le développement d’un système de crantage innovant permet un fonctionnement précis.
- Certification Ecovadis, HOPPE a obtenu la médaille d'argent en 2025 avec un score de 70/100 points
- Usines HOPPE cretifiées selon la norme DIN EN ISO 14001
- 10 ans de garantie sur le fonctuionnement mécanique
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Design tendance, attrayant et minimaliste
Fixation durable sur les profils de fenêtre en aluminium, bois et PVC
Montage rapide de la poignée par simple emboîtement
Deux designs de poignées : lignes Toulon et Hamburg
Également disponible en version condamnable à clé
Qualité éprouvée de la marque HOPPE
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Matériaux
- Aluminium
- Laiton
Labels et certifications
- ISO
Divers
Application : sur tout type de fenêtre (alu, bois, pvc).
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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