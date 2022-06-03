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SecuForte HOPPE – poignée de fenêtre haute sécurité contre l’effraction

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HOPPE FRANCE
SecuForte HOPPE – poignée de fenêtre haute sécurité contre l’effraction - Batiweb

SecuForte : le nouveau standard HOPPE pour la sécurité des fenêtres

SecuForte est un concept de poignée de fenêtre unique, développé par la marque allemande HOPPE, qui protège efficacement contre toute ouverture non autorisée de la fenêtre.
Cette technologie représente le nouveau standard HOPPE en matière de sécurité, en réponse aux nouvelles techniques d’effraction ciblant les poignées de fenêtre.

Verrouillage automatique 

Pourquoi parle‑t‑on d’innovation ?
Les poignées de fenêtre HOPPE équipées de la technologie SecuForte se verrouillent automatiquement en position fermée (0°) et en position oscillo‑battante (180°).
Elles ne peuvent pratiquement pas être manipulées depuis l’extérieur, limitant fortement les possibilités d’intervention des cambrioleurs.

Une réponse efficace aux tentatives d’ouverture par l’extérieur

Le concept SecuForte protège efficacement contre les nouvelles méthodes d’effraction, visant à faire tourner la poignée de fenêtre depuis l’extérieur.
Parmi ces tentatives figurent notamment :

  • le percement de la vitre au niveau du joint d’étanchéité,
  • le percement du profil de la fenêtre,
  • le déplacement de la ferrure.

Grâce à son mécanisme spécifique, la poignée reste inopérante depuis l’extérieur, renforçant durablement la sécurité de la menuiserie.

Une nouvelle façon d’actionner la poignée de fenêtre

Malgré son haut niveau de sécurité, la poignée de fenêtre SecuForte reste très simple à utiliser.
Pour ouvrir la fenêtre, il suffit :

  • d’appuyer sur la poignée,puis de la tourner normalement.

Ce fonctionnement intuitif garantit un confort d’utilisation optimal, sans compromis sur la sécurité.
Ce système présente donc un avantage suuplémentaire : limitation du risque de défenestration, grâce à un mécanisme rendant l’ouverture involontaire beaucoup plus difficile. SecuForte répond par ailleurs aux exigences de la FD P20-200, renforçant ainsi la sécurité des logements, notamment dans les environnements résidentiels et collectifs.

Fabrication européenne et fiabilité durable

Toutes les poignées de fenêtre SecuForte HOPPE bénéficient d’une garantie de 10 ans sur leur fonctionnement mécanique. Elles sont également fabriquées en Europe, reflétant l’expertise, la qualité et la fiabilité reconnues de la marque HOPPE.

Labels et certifications (détail)

  • Certification Ecovadis, HOPPE a obtenu la médaille d'argent en 2025 avec un score de 70/100 points 
  • Usines HOPPE cretifiées selon la norme DIN EN ISO 14001 
  • 10 ans de garantie sur le fonctuionnement mécanique 

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

SecuForte = verrouillage automatique de la poignée en position fermée (0°) et oscillobattante (180°)
Disponible en version standard ou condamnable à clé
La poignée de fenêtre SecuForte s’adapte à tous les types de fenêtre
SecuForte est disponible sur les lignes Hamburg et Toulon et dans plusieurs finitions (aspect inox, blanc signalisation, noir mat)
10 ans de garantie
Fabrication européenne

Matériaux

  • Aluminium
  • Inox

Divers

Applications : Sur tout type de fenêtre (alu, bois, pvc)

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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