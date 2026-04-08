Quick‑FitPlus HOPPE – montage sans vis rapide et fiable pour poignées et rosaces

Quick‑FitPlus : un montage simple, propre et sans outils

Le système Quick‑FitPlus HOPPE permet le montage simple et sans vis de l’ensemble de la garniture, incluant la poignée, la rosace de béquille et même la rosace d’entrée de clé.

Les poignées et les rosaces s’emboîtent facilement, offrant une installation rapide, propre et sans outils, idéale aussi bien en production qu’en pose sur chantier.

Un système robuste testé pour les bâtiments à forte fréquentation

Fiable, stable et robuste, le système Quick‑FitPlus est testé et certifié selon la norme DIN EN 1906, en catégorie d’utilisation grade 3.

Il répond ainsi aux exigences des bâtiments à forte fréquentation, garantissant une durabilité élevée et une sécurité optimale à l’usage.

Un gain de temps décisif grâce à un système breveté

Avec Quick‑FitPlus, HOPPE apporte un avantage décisif lors de la pose. Les rosaces de poignée et les rosaces d’entrée de clé se montent en quelques gestes, sans aucune vis.

Grâce à ce système breveté, rosaces et poignées s’assemblent simplement sur une porte pré‑percée, réduisant considérablement le temps d’installation.

Ressort de rappel intégré pour une tenue durable

Un ressort de rappel intégré assure la tenue et la stabilité de la poignée dans le temps. Cette conception garantit une utilisation durable, confortable et fiable, même en conditions d’usage intensif.

Fabrication européenne.

Labels et certifications (détail) :