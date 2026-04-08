Quick‑FitPlus HOPPE – montage sans vis rapide et fiable pour poignées et rosaces
Quick‑FitPlus : un montage simple, propre et sans outils
Le système Quick‑FitPlus HOPPE permet le montage simple et sans vis de l’ensemble de la garniture, incluant la poignée, la rosace de béquille et même la rosace d’entrée de clé.
Les poignées et les rosaces s’emboîtent facilement, offrant une installation rapide, propre et sans outils, idéale aussi bien en production qu’en pose sur chantier.
Un système robuste testé pour les bâtiments à forte fréquentation
Fiable, stable et robuste, le système Quick‑FitPlus est testé et certifié selon la norme DIN EN 1906, en catégorie d’utilisation grade 3.
Il répond ainsi aux exigences des bâtiments à forte fréquentation, garantissant une durabilité élevée et une sécurité optimale à l’usage.
Un gain de temps décisif grâce à un système breveté
Avec Quick‑FitPlus, HOPPE apporte un avantage décisif lors de la pose. Les rosaces de poignée et les rosaces d’entrée de clé se montent en quelques gestes, sans aucune vis.
Grâce à ce système breveté, rosaces et poignées s’assemblent simplement sur une porte pré‑percée, réduisant considérablement le temps d’installation.
Ressort de rappel intégré pour une tenue durable
Un ressort de rappel intégré assure la tenue et la stabilité de la poignée dans le temps. Cette conception garantit une utilisation durable, confortable et fiable, même en conditions d’usage intensif.
Fabrication européenne.
Labels et certifications (détail) :
- Garnitures certifiées selon la norme DIN EN 1906 (catégorie d’utilisation grade 3)
- Certification Ecovadis, HOPPE a obtenu la médaille d'argent en 2025 avec un score de 70/100 points
- Usines HOPPE cretifiées selon la norme DIN EN ISO 14001
- 10 ans de garantie sur le fonctuionnement mécanique
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Montage simple et sans vis, ni outils de l’ensemble de la garniture
Fiable, stable et robuste
Certifiées DIN EN 1906 catégorie d'utilisation grade 3
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Fabrication européenne
Disponible sur la ligne Hamburg modèle 1700/42KB/42KBS
Matériaux
- Aluminium
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
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