Garniture de sécurité HOPPE ES1 – protection renforcée pour votre logement

Une garniture de sécurité en aluminium pour protéger efficacement la porte d'entrée

Protégez la porte d'entrée grâce à la garniture de sécurité HOPPE en aluminium, équipée de plaques longues et d’un protecteur de cylindre, conçue pour offrir une sécurité renforcée contre les tentatives d’effraction. Cette solution associe performance mécanique, robustesse et fiabilité, tout en conservant un design soigné.

Poignées de sécurité HOPPE conformes aux recommandations

Les poignées de sécurité HOPPE de la classe de protection ES1 (SK2) sont disponibles avec protecteur de cylindre. Elles intègrent :

une plaquette anti‑percement en acier,

une sous‑embase en acier double épaisseur,

une fixation par piliers en acier, garantissant une tenue optimale sur la porte.

La police recommande l’installation standard de poignées de sécurité de classe ES1, reconnues pour leur efficacité et leur fiabilité en environnement résidentiel.

Elles offrent un excellent compromis entre sécurité, confort et coût maîtrisé.

Rosaces ES1 : sécurité ciblée et design discret

HOPPE propose également des rosaces de protection de classe ES1. Leur surface réduite, par rapport aux plaques longues des poignées de sécurité, permet de positionner la plaquette anti‑percement directement sur la serrure, optimisant la protection du cylindre.

En règle générale, ces rosaces de protection sont associées à une poignée battante, offrant une solution à la fois discrète et performante.

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