ProtectWALL CR : revêtement mural salle blanche

Conçu pour les laboratoires et les salles blanches, ProtectWALL CR est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures et les taches.

Souple et facile à installer, il est conçu pour garantir une installation hygiénique et réduire le niveau de polluants environnementaux tels que la poussière, les microbes en suspension dans l'air, les particules d'aérosol et les vapeurs chimiques. De plus, il est exempt de phtalates. Sa surface lisse est traitée avec notre protection de surface Top Clean XP pour un nettoyage facile (classé excellent au test à la riboflavine) et une hygiène supplémentaire.ProtectWall fait partie d'une solution globale qui comprend également des sols et des escaliers. Enfin, et non des moindres, il est exempt de phtalates.

Matériaux (détail) :