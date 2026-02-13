Podcast
ProtectWALL CR : revêtement mural salle blanche

TARKETT

Conçu pour les laboratoires et les salles blanches, ProtectWALL CR est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures et les taches.

Souple et facile à installer, il est conçu pour garantir une installation hygiénique et réduire le niveau de polluants environnementaux tels que la poussière, les microbes en suspension dans l'air, les particules d'aérosol et les vapeurs chimiques. De plus, il est exempt de phtalates. Sa surface lisse est traitée avec notre protection de surface Top Clean XP pour un nettoyage facile (classé excellent au test à la riboflavine) et une hygiène supplémentaire.ProtectWall fait partie d'une solution globale qui comprend également des sols et des escaliers. Enfin, et non des moindres, il est exempt de phtalates.

Matériaux (détail) :

  • PVC homogène
  • Vinyle technique
  • Surface antidérapante
  • Matériaux plastiques
  • Couche protectrice

Fiche technique

Caractéristiques techniques

2 décors possibles
Classement feu : Bs2, d0
Très haute résistance aux chocs et aux rayures
Certifié ISO 5 (ISO 14644-1)
Finition mate
Couche d’usure : 0,15 mm
Traitement de surface TopCleanXP
Grande facilité de nettoyage
Chute de pose recyclable via Restart®
15 % de contenu recyclé
Empreinte carbone : 6,16 kg CO₂e / m²
Sans phtalates
Fabriqué au Luxembourg

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Industrie
  • Santé

Documentation

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


