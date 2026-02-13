ProtectWALL 1.5 : protection murale vinyle renforcée

Conçu pour les couloirs et les chambres de patients dans des environnements très exigeants, ProtectWALL 1.5 est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures, les taches et les produits chimiques.

Souple et facile à installer (moins de joints que les plaques rigides), il contribue à réduire les coûts de réparation et de maintenance en limitant les dommages aux murs. Il est traité avec notre protection de surface Top Clean XP pour un nettoyage facile (classé excellent au test à la riboflavine). La gamme incarne un esprit contemporain, résonnant profondément avec l'essence de la nature. Une gamme captivante de couleurs et de motifs qui encapsulent la fusion de la modernité avec des motifs naturels intemporels. ProtectWall fait partie d'une solution globale qui comprend également les revêtements de sols et des escaliers. Enfin, il est exempt de phtalates.

Matériaux (détail) :