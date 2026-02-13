Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

ProtectWALL 1.5 : protection murale vinyle renforcée

Partager le produit
TARKETT

Conçu pour les couloirs et les chambres de patients dans des environnements très exigeants, ProtectWALL 1.5 est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures, les taches et les produits chimiques.

Souple et facile à installer (moins de joints que les plaques rigides), il contribue à réduire les coûts de réparation et de maintenance en limitant les dommages aux murs. Il est traité avec notre protection de surface Top Clean XP pour un nettoyage facile (classé excellent au test à la riboflavine). La gamme incarne un esprit contemporain, résonnant profondément avec l'essence de la nature. Une gamme captivante de couleurs et de motifs qui encapsulent la fusion de la modernité avec des motifs naturels intemporels. ProtectWall fait partie d'une solution globale qui comprend également les revêtements de sols et des escaliers. Enfin, il est exempt de phtalates.

Matériaux (détail) :

  • PVC homogèn
  • Vinyle
  • Couche décor imprimée
  • Matière plastique
  • Traitement iQ PUR

Fiche technique

Caractéristiques techniques

24 décors possibles
Classement feu : Bs2, d0
Très haute résistance aux chocs et aux rayures
Finition mate
Couche d’usure : 0,15 mm
Traitement de surface TopCleanXP
Grande facilité de nettoyage
Chute de pose recyclable via Restart®
15 % de contenu recyclé
Empreinte carbone : 6,16 kg CO₂e / m²
Sans phtalates
Fabriqué au Luxembourg

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.