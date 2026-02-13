ProtectWALL 1.5 : protection murale vinyle renforcée
Conçu pour les couloirs et les chambres de patients dans des environnements très exigeants, ProtectWALL 1.5 est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures, les taches et les produits chimiques.
Souple et facile à installer (moins de joints que les plaques rigides), il contribue à réduire les coûts de réparation et de maintenance en limitant les dommages aux murs. Il est traité avec notre protection de surface Top Clean XP pour un nettoyage facile (classé excellent au test à la riboflavine). La gamme incarne un esprit contemporain, résonnant profondément avec l'essence de la nature. Une gamme captivante de couleurs et de motifs qui encapsulent la fusion de la modernité avec des motifs naturels intemporels. ProtectWall fait partie d'une solution globale qui comprend également les revêtements de sols et des escaliers. Enfin, il est exempt de phtalates.
Matériaux (détail) :
- PVC homogèn
- Vinyle
- Couche décor imprimée
- Matière plastique
- Traitement iQ PUR
Fiche technique
Caractéristiques techniques
24 décors possibles
Classement feu : Bs2, d0
Très haute résistance aux chocs et aux rayures
Finition mate
Couche d’usure : 0,15 mm
Traitement de surface TopCleanXP
Grande facilité de nettoyage
Chute de pose recyclable via Restart®
15 % de contenu recyclé
Empreinte carbone : 6,16 kg CO₂e / m²
Sans phtalates
Fabriqué au Luxembourg
Matériaux
- Plastique
- PVC
Familles d'ouvrage
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
