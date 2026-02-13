Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Surface Wall : collection design murale fonctionnelle

Partager le produit
TARKETT

Développée en collaboration avec Note Design Studio, la collection Surface Wall projette votre esprit vers le mur pour créer un projet design complet.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée
  • Couche d’usure transparente
  • Matière plastique
  • Support stabilisé

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Suède
Sélection Circulaire
Une collection pour le sol et le mur
5 familles de couleurs coordonnables
Des cordons de soudure discrets ou déco
Idéal pour les magasins et l’hôtellerie
Performances durables

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Santé

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.