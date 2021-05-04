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PURTOP EASY, membrane liquide pour étanchéité des balcons, escaliers, gradins et toitures

MAPEI France

Membrane liquide pour étanchéité des balcons, auvent, casquette, escaliers, gradins et toiture

Les + produits :

  • Conforme aux règles professionnelles APSEL SEL balcon classe SE1m, SE2m, SE3m
  • Membrane qualifiée en toiture : ETE 18-081 Purtop easy System Roof, durabilité W3 25 ans
  • Étanchéité circulable ou sous protection
  • Application possible en monocouche 
  • Qualifiée pour étanchéité sous dalle sur plot
  • Résistant à la pénétration des racines
  • Résistant aux basses et hautes températures (- 20 °C à + 80 °C)
  • Membrane avec marquage CE 

Labels et certifications (détail) :

  • Conforme aux règles professionnelles APSEL SEL balcon classe SE1m, SE2m, SE3m
  • Membrane qualifiée en toiture : ETE 18-081 Purtop easy System Roof, durabilité W3 25 ans

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Couleur : blanc, gris
Consistance : liquide épais
Température d'application : de + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation : 90 minutes après ouverture
Consommation : 2,5 kg/m² pour 1,5 mm sec, 2 kg/m² pour 1,2mm sec, 1,8 kg/m² pour 1,0mm sec
Conservation : 12 mois
Conditionnement : 15 et 25 kg

Matériaux

  • Étanchéité

Labels et certifications

  • Normes CE

Divers

Pour l’étanchéité de toitures neuves et réparations de toitures existantes ; terrasses, balcons, passerelles et zones piétonnes en général ; toitures végétalisées.
Purtop Easy peut s’appliquer sur béton ; chapes ciment ; carrelage ; panneaux de fibro-ciment ; anciennes membranes bitumineuses ; métal.

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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