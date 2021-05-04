PURTOP EASY, membrane liquide pour étanchéité des balcons, escaliers, gradins et toitures
Membrane liquide pour étanchéité des balcons, auvent, casquette, escaliers, gradins et toiture
Les + produits :
- Conforme aux règles professionnelles APSEL SEL balcon classe SE1m, SE2m, SE3m
- Membrane qualifiée en toiture : ETE 18-081 Purtop easy System Roof, durabilité W3 25 ans
- Étanchéité circulable ou sous protection
- Application possible en monocouche
- Qualifiée pour étanchéité sous dalle sur plot
- Résistant à la pénétration des racines
- Résistant aux basses et hautes températures (- 20 °C à + 80 °C)
- Membrane avec marquage CE
Labels et certifications (détail) :
- Conforme aux règles professionnelles APSEL SEL balcon classe SE1m, SE2m, SE3m
- Membrane qualifiée en toiture : ETE 18-081 Purtop easy System Roof, durabilité W3 25 ans
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Couleur : blanc, gris
Consistance : liquide épais
Température d'application : de + 5 °C à + 35 °C
Durée pratique d'utilisation : 90 minutes après ouverture
Consommation : 2,5 kg/m² pour 1,5 mm sec, 2 kg/m² pour 1,2mm sec, 1,8 kg/m² pour 1,0mm sec
Conservation : 12 mois
Conditionnement : 15 et 25 kg
Matériaux
- Étanchéité
Labels et certifications
- Normes CE
Divers
Pour l’étanchéité de toitures neuves et réparations de toitures existantes ; terrasses, balcons, passerelles et zones piétonnes en général ; toitures végétalisées.
Purtop Easy peut s’appliquer sur béton ; chapes ciment ; carrelage ; panneaux de fibro-ciment ; anciennes membranes bitumineuses ; métal.
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
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