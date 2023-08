Revêtement de sol Stratifié - EPL126 Pierre claire Santino

Sol stratifié EGGER aspect carrelage pour pièces humides.

Le décor pour sol stratifié Pierre claire Santino se distingue par des effets mats brillants et un aspect pierre dans un ton minéral.

Salon confortable, loft au style épuré, salle à manger rustique ou chambre d'hôtel accueillante : Le stratifié est l'un des types de sol les plus populaires.

C'est en outre l'un des plus polyvalents. Grâce à la variété des décors authentiques, de l'aspect bois massif tendance au minimalisme et à l'élégance scandinave, vous trouverez sans nul doute le design adapté à chaque pièce et agencement intérieur.

En plus de la large gamme de décors, nos sols stratifiés se caractérisent par une fabrication de qualité élevée et des propriétés fonctionnelles.

Ils sont robustes et faciles d'entretien, flexibles et rapides à installer. Le tout à un excellent rapport qualité-prix. Ressentez la qualité de nos sols stratifiés à chaque pas.

Avantages produit :