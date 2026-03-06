Toute dernière génération de structure pores bois répartis inégalement.

La structure ST17 Omnipore oiled se caractérise par son très faible degré de brillance, presque totalement mat. Avec sa très légère micro-gravure, la structure ST17 confère au décor un caractère de bois huilé et un toucher naturel, reproduisant l'aspect des essences fines avec une précision inédite.

Des surfaces qui inspirent

Découvrez la ST17 Omnipore Oiled, la nouvelle génération de structures qui, avec un mat profond et une texture subtile, recrée l'aspect et le toucher du bois huilé. À une époque où l'esthétique et le contact avec les matériaux définissent l'ambiance des espaces, la ST17 transforme les surfaces en offrant un rendu mat élégant et une sensation au toucher fidèle et raffiné.

ST17OmniporeOiled & H1316 Chêne Bookmatch : un duo pour des projets créatifs et sensoriels

Le veinage ample et continu du H1316 ST17 Chêne Bookmatch apporte chaleur et élégance, tandis que la structure à l’aspect et toucher mat ST17 Omnipore Oiled révèle l’aspect d’une essence fine qui confère authenticité et caractère au projet.

Le rendu, à la fois doux et harmonieux, se marie aisément aux couleurs sourdes et aux beiges, pour des ambiances chaleureuses et raffinées.

Concept Repeatless unenouvelle manière de concevoir les espaces

Repeatless réinvente la perception des surfaces.

Inspiré de la technique traditionnelle du Bookmatch — qui assemble les veines en miroir pour créer une symétrie parfaite — ce décor est conçu sans aucune répétition, ni en longueur ni en largeur.

Contrairement aux panneaux standards, Repeatless offre une continuité totale du veinage, pour un rendu ultra réaliste. Idéal pour les habillages muraux et les grandes façades de meubles, il évite tout effet « copier coller » et garantit une surface qui paraît réellement unique.

Labels et certifications (détail) :