Adoucisseurs d'eau de la gamme Vitoset
Dans sa gamme d'accessoires Vitoset, Viessmann propose des adoucisseurs d'eau pour allonger la durée de vie de votre installation de chauffage et de vos autres appareils domestiques. L'adoucisseur d'eau volumétrique protège les conduites d'eau et les composants raccordés tels que les chauffe-eau et autres appareils ménagers contenant de l'eau. Cela permet une diminution du calcaire, une qualité d'eau supérieure et des économies !
Labels et Certifications :
- Attestation de Conformité Sanitaire et RoHS
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
4 modèles disponibles
De 9 à 113 litres de résine
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
Vitocharge : système de stockage d'électricité photovoltaïque
Grâce à sa capacité de stockage qui peut être augmentée selon les besoins, le système de stockage d'électricité Vitocharge garantit une autoconsommation...
Vitovolt : panneaux solaires photovoltaïques
Viessmann propose sa gamme de panneaux solaires photovoltaïques : Vitovolt. Les panneaux solaires photovoltaïques permettent de transformer la lumière du jour en électricité,...
Vitocal : ballons thermodynamiques
Viessmann vous propose plusieurs solutions pour la production de l'eau chaude sanitaire, notamment des ballons thermodynamiques. La gamme Vitocal propose plusieurs modèles de ballons thermodynamiques,...
Vitodens : chaudières gaz à condensation murales ou au sol
Les chaudières gaz à condensation Vitodens font partie des produits phares de la marque Viessmann ! Murales ou au sol, elles s'adaptent à tous les logements, même les plus...
Vitocrossal : chaudière gaz à condensation pour le collectif
Compacte et économique, la chaudière gaz à condensation Vitocrossal (type CIB) est une solution particulièrement adaptée aux logements et entreprises. D'un excellent...
Vitocal : pompes à chaleur aérothermiques
Les pompes à chaleur aérothermiques (ou air/eau) Vitocal sont idéales pour la rénovation de maisons individuelles ou les constructions neuves. Vous utilisez ainsi les calories...
Vitocal : pompes à chaleur géothermiques
Les pompes à chaleur géothermiques (eau glycolée/eau) Vitocal de Viessmann offrent une combinaison de modèles de puissance différentes pour satisfaire tous les besoins....
Vitocell : ballons d'eau chaude sanitaire
Viessmann propose plusieurs solutions pour la production de l'eau chaude sanitaire. La gamme Vitocell comporte un grand choix de ballons avec une capacité de 120 à 1000 litres, pour...
Vitoligno : chaudières bois à bûches ou granulés
L'augmentation du coût des énergies fossiles et l'arrivée de nouvelles solutions ne cessent d'accroître la demande en énergies renouvelables. Viessmann propose...
Vitosol : panneaux solaires thermiques
Viessmann propose une large gamme de panneaux solaires thermiques. Exploiter l’énergie du soleil permet en effet d'optimiser la production d’eau chaude sanitaire. Grâce à...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Viessmann Faulquemont : expert en ballons thermodynamiques
Tout comme pour les réservoirs d'eau chaude sanitaire classiques, les ballons thermodynamiques Viessmann sont fabriqués en totalité dans l'usine de Faulquemont, y compris l'ensemble du module pompe à chaleur...
Mieux ensemble avec Viessmann : chaleur et électricité avec un seul système
Aujourd'hui, notre défi est de vivre aussi "climatiquement-neutre" que possible et de réduire notre empreinte carbone, pour notre planète. Ensemble, nous réussirons. En connectant nos technologies, nos...