Adoucisseurs d'eau de la gamme Vitoset

VIESSMANN

Dans sa gamme d'accessoires Vitoset, Viessmann propose des adoucisseurs d'eau pour allonger la durée de vie de votre installation de chauffage et de vos autres appareils domestiques. L'adoucisseur d'eau volumétrique protège les conduites d'eau et les composants raccordés tels que les chauffe-eau et autres appareils ménagers contenant de l'eau. Cela permet une diminution du calcaire, une qualité d'eau supérieure et des économies !

Labels et Certifications :

  • Attestation de Conformité Sanitaire et RoHS

4 modèles disponibles
De 9 à 113 litres de résine

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
