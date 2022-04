Des conventions ont été signées ce lundi 29 juillet entre le Ministère de la Culture et les fondations qui ont collecté les dons des particuliers et entreprises à la suite de l’incendie de Notre-Dame survenu le 15 avril dernier. Ces conventions permettront le reversement effectif des dons à l’Etat pour les besoins du chantier. L’argent collecté servira ainsi à la restauration de Notre-Dame et de son mobilier, et à financer les nécessaires formations des artisans pour ces travaux.