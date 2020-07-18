Rebâtir Notre-Dame : Sébastien Faure nommé directeur général délégué
Sébastien Faure devient directeur général délégué de Rebâtir Notre-Dame de Paris, après un parcours en tant qu'ingénieur TP dans les services de l’État.
Sébastien Faure devient directeur général délégué de Rebâtir Notre-Dame de Paris, après un parcours en tant qu'ingénieur TP dans les services de l’État.
Lors du Congrès des maires, Vincent Jeanbrun a proposé de s’inspirer des JO pour dynamiser la construction de logements et alléger les démarches.
La gestion du chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été exemplaire, à la fois en matière de budget et de délais, selon un dernier rapport de la Cour des comptes.
C’est un son que Paris n’avait pas entendu depuis longtemps. Jeudi 17 juillet, les deux majestueux bourdons de Notre-Dame de Paris, Emmanuel et Marie, ont retenti à nouveau dans le ciel de la capitale.
Partant du constat que la cathédrale Notre-Dame de Paris a pu être rénovée en 5 ans, les entreprises générales de France BTP proposent de mettre en place un « Notre-Dame de la rénovation » visant à accélérer...
Remise en place près de la flèche le 23 juin, la statue de Saint Paul sera suivie des 15 autres conçues par Viollet-le-Duc en 1857 d'ici fin juillet. Une étape importante pour la restauration de la cathédrale,...
La chapelle de la Sorbonne, propriété de la ville de Paris, va être restaurée pour pouvoir rouvrir au public – après 25 ans de fermeture – a annoncé la mairie ce 15 janvier. Les travaux, estimés à plusieurs...
Le binôme choisi pour concevoir des vitraux contemporains pour Notre-Dame de Paris est désormais connu. Il s’agit de l’artiste française Claire Tabouret, accompagnée de l’atelier verrier Simon-Marq.
La réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris au public, plus de 5 ans après l'incendie, est l’occasion de revenir sur l’apport des nouvelles technologies dans ce chantier de reconstruction titanesque....
Alors que la cathédrale emblématique de la capitale vient de rouvrir ses portes, focus sur le métier de vitrailliste. Vu comme essentiellement artistique, ce métier a pourtant une dimension technique et...
Le Comité intergouvernemental pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a classé les métiers de couvreurs-zingueurs et d'ornemanistes parisiens. Une valorisation de leur travail...
Un nouveau baromètre MAAF-ISM a été publié sur le paysage de l’artisanat d’art. La reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a fait exploser le nombre d’apprentis, notamment dans le patrimoine...
Ayant subi un incendie criminel le 18 juillet 2020, la cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Nantes fait l’objet de travaux de dépollution et de restauration depuis fin 2023. L’annonce a été faite :...
Alors que la cathédrale Notre-Dame de Paris doit rouvrir au public d’ici 3 mois, l’établissement public chargé de sa reconstruction annonce un programme riche pour les Journées du Patrimoine, du 20 au...
Mettre ou ne pas mettre des vitraux contemporains au sein de la cathédrale Notre-Dame de Paris ? Telle est la question. Pour la Commission nationale du patrimoine et de l’architecture, la conclusion penche...
Un incendie s’est déclaré au niveau de la flèche de la cathédrale de Rouen, actuellement en rénovation, ce jeudi vers midi. Rapidement maîtrisé, le feu n’a heureusement pas fait de victime. Ce sont des...
En ce milieu d’année, le cabinet de recrutement Fed Construction dévoile les grandes tendances du marché de l’emploi dans le BTP, en termes de recrutements et de salaires, avec des disparités selon les...
Un « binôme » artiste et maître-verrier sera bientôt désigné pour concevoir les nouveaux vitraux prévus pour Notre-Dame de Paris. Plus contemporains, ces ouvrages seront installés après la réouverture...
C’est un élément très symbolique qui a retrouvé sa place au sommet de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris : la croix du chevet, le seul élément de la couverture du chœur ayant résisté aux...
Alors que les travaux de reconstruction de la flèche de la basilique de Saint-Denis doivent débuter à l’automne prochain, le maire de la ville annonce que le grand public pourra parrainer une pierre à...
Cinq ans après l'incendie qui a dévasté Notre-Dame de Paris, la cathédrale emblématique se prépare à une nouvelle ère. Malgré les défis monumentaux, les dernières touches de restauration se mettent en...
Philippe Jost, président de l’établissement chargé de la reconstruction de Notre-Dame de Paris, a été interrogé au Sénat. Il a notamment que les délais et budgets de chantier fixés seront tenus.
Après la reconstruction de Notre-Dame, la mairie de Paris compte s’atteler au réaménagement des alentours de la cathédrale. Les travaux s’effectueront secteur par secteur pendant une période de trois ans,...
Le démontage de l’échafaudage de la flèche de Notre-Dame de Paris a débuté. Bientôt cinq ans après sa destruction au cours d’un incendie, la flèche va enfin refaire son apparition dans le ciel parisien,...
À l’occasion du salon Rocalia qui s’est tenu en décembre, le Syndicat National des Industries de Roches Ornementales et de Construction (SNROC) a élu son nouveau président en la personne de Bertrand Iribarren....
Ce vendredi, les charpentiers de Notre-Dame étaient réunis pour célébrer la fin de la restauration de la charpente du chœur de la cathédrale. La branche du « plus bel arbre » utilisé pour la reconstruction...
La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris sera bien visible dans le ciel parisien au moment où se dérouleront les Jeux olympiques. Une promesse faite par Philippe Jost, dirigeant de l’établissement...
Le nouveau coq doré, dessiné par l’architecte en chef des monuments historiques français, Philippe Villeneuve, a été acheminé au sommet de la flèche de Notre-Dame de Paris. L'ancien sera quant à lui exposé...
À quasiment un an de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Philippe Jost, dirigeant de la société chargée de sa reconstruction, a été auditionné devant une commission de l’Assemblée nationale....
La flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris s'élève de nouveau dans le ciel, a constaté un photographe de l'AFP, quatre ans après avoir été ravagée par un incendie. L'établissement public en charge...
À la veille des Journées du Patrimoine, le président de la République Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’une collecte de dons en faveur de la restauration des édifices religieux des petites communes....
La reconstruction de Notre-Dame de Paris se poursuit sans relâche, malgré le décès du général Jean-Louis Georgelin, qui supervisait les travaux. Son successeur, Philippe Jost, a confirmé que la flèche...
Trois semaines après le décès du général Georgelin, Emmanuel Macron a nommé comme successeur son bras droit, le haut fonctionnaire Philippe Jost, qui prend désormais la tête du chantier de Notre-Dame de...
La reconstruction de Notre-Dame de Paris met en lumière le travail de précision que demande la réhabilitation des bâtiments patrimoniaux. Mais quelles questions soulève un tel chantier ? Réponses avec...
Le 20 juillet, l’établissement public chargé de la reconstruction de Notre-Dame de Paris a annoncé l’achèvement du fût de flèche. Ce composant de 285 pièces et 350 assemblages complexes a été monté à blanc...
Les trois fermes de la charpente, qui serviront de bras à la nouvelle flèche de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, sont arrivées par barge ce mardi 11 juillet. Un événement historique pour les passants...
La dernière étude publiée par Fed Construction fait état d’un marché de l’emploi toujours tendu dans le BTP, avec de nombreux profils recherchés par les entreprises. Ces dernières se doivent désormais...
Après avoir été monté à blanc en Lorraine, le tabouret de la flèche de Notre-Dame de Paris devrait être livré le 15 avril prochain, date anniversaire de l’incendie qui a ravagé la cathédrale il y a près...
Après une exposition lancée à la Cité de l’architecture et du patrimoine, la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris a le droit à un nouveau rendez-vous, à quelques pas du chantier. Appelée...
Dès ce mercredi 15 février, la Cité de l’architecture et du patrimoine accueille une exposition sur la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Intitulé « Notre-Dame de Paris, des bâtisseurs aux restaurateurs »,...
Alors que s'engagent les travaux de restauration de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, confiés à l’établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, la Cour des comptes formule sept recommandations, consécutives...
Après avoir lancé un concours pour réinventer les abords de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la Ville de Paris a dévoilé ce lundi l’équipe lauréate, qui sera chargée de ce réaménagement. Le projet, doté...
Cela fait maintenant trois ans qu’une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris a brulé dans un incendie survenu le 15 avril 2019. Après plusieurs débats sur sa restauration et des retards causés notamment...
Le 15 avril 2019, un incendie détruisait une partie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La toiture de l’édifice, ainsi que sa fameuse flèche avaient été fortement endommagées. Cette catastrophe, qui...
Trois ans après l’incendie qui a détruit une partie de la cathédrale Notre Dame de Paris le 15 avril 2019 les travaux avancent, mais la date de fin de chantier initialement prévue pour 2024 sera-t-elle...
Trois ans après l'incendie de Notre-Dame, les travaux de rénovation continuent avec la restauration du grand orgue et des voûtes de la cathédrale. Les détails expliqués par l’établissement public chargé...
Jeudi 2 décembre, le société Autodesk annonçait nouer un nouveau partenariat avec la Ville de Paris. Après la Tour Eiffel, les solutions d’Autodesk serviront à modéliser en 3D les abords de la cathédrale...
Après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président Emmanuel Macron avait annoncé que le monument serait reconstruit en moins de 5 ans. Si cet objectif semble difficilement réalisable,...
Alors que les Journées européennes du patrimoine accueillaient du public sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris ce week-end, des annonces ont confirmé que la reconstruction du monument progresse....
Près de deux ans après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot et le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie ont symboliquement marqué, vendredi...
Depuis plusieurs années, le secteur du BTP fait face à des difficultés pour recruter des jeunes. Le travail en extérieur et le port de charges lourdes sont souvent des facteurs de démotivation. Les principales...
Après des mois de débats sur les projets autour de la reconstruction de la célèbre cathédrale, monument littéraire de Victor Hugo et théâtre d’un sinistre incendie ayant ravagé sa flèche, tombée dans les...
À l’arrêt depuis le 17 mars et le début de l’épidémie de Covid-19, le chantier emblématique de la cathédrale Notre-Dame de Paris reprendra dès ce lundi 27 avril, mais de façon progressive, précise l’Etablissement...
Il y bientôt un an, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris suscitait l'effroi. La flèche surplombant le toit partait en fumée sous les yeux de spectateurs impuissants, les pompiers de Paris s’acharnant...
Le 15 et 16 avril 2019, l’un des symbole de Paris partait en fumée sous l’oeil de touristes médusés et des Français, à la fois surpris par l’ampleur des fumées noires s’élevant dans le ciel, et tristes...
Plutôt que de satisfaire à l'appétit touristique, et à l'illusion que toute construction est éternelle, l'agence Godart + Roussel Architectes propose une interprétation contemporaine pour la reconstruction...
Le coup d’envoi est donné : dimanche 1er décembre, l’établissement public en charge de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame est entré en fonction. Présidé par le général Jean-Louis...
Pour la reprise du chantier de Notre-Dame, plusieurs sas de décontamination ont été installés, et une dizaine supplémentaire devraient être créés d’ici fin septembre pour assurer la sécurité des travailleurs...
Des conventions ont été signées ce lundi 29 juillet entre le Ministère de la Culture et les fondations qui ont collecté les dons des particuliers et entreprises à la suite de l’incendie de Notre-Dame survenu...
Examiné en première lecture au Sénat, le projet de loi pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris a été remanié par les sénateurs ce lundi 27 mai. Parmi les principales modifications : la...
Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce mercredi 17 avril le lancement d’un concours international d’architecture pour déterminer s’il faut – et comment – rebâtir la flèche de Notre-Dame. Conçue...
Lundi 15 avril, aux alentours de 19h, un violent incendie a ravagé la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Toiture sinistrée, charpente détruite, flèche tombée… les dégâts sont colossaux. Alors que l’émotion...
Dans le cadre des travaux de rénovation engagés pour le jubilé de ses 850 ans, la cathédrale Notre-Dame de Paris a bénéficié d'une rénovation complète de son éclairage intérieur, réalisée avec des luminaires...
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