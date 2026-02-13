Podcast
Emerge : circularité et design famille Origin

TARKETT

Son design subtil et texturé évoque les fils régénérés, avec des tons de base rehaussés de touches colorées légères. La collection Emerge est déclinée en 16 coloris.

Avec 32 coloris neutres issus d’Emerge et d’Evolve, les deux collections offrent une coordination intuitive et harmonieuse, subtilement équilibrée par les nuances plus vibrantes de Recharge et Retrace.

Matériaux (détail) :

  • Textile
  • Fibres synthétiques

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Disponible en 16 coloris
Absorption phonique : 0,15 aw
Envers standard Ecobase® composée de 91% de matières recyclées et biosourcées
Fil Econyl ® 100% recyclé
100% recyclable avec 65,9% de contenu recyclé
Certification Cradle to Cradle® niveau argent
Fabriqué en Europe
Sous-couches acoustiques SoundMaster® disponibles en option

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

