iD Classics Click Ultimate : sol LVT clipsable

Inspirée de matériaux authentiques et d’une esthétique intemporelle, iD Classics revisite le bois et la pierre à travers une sélection de 30 décors choisis avec soin, conçus pour créer des intérieurs raffinés et durables.

La collection ID Classics Click Ultimate se décline en trois couches d’usure selon l’intensité de passage des projets :

Matériaux (détail) :