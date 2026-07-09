Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

iD Naturals Click Ultimate : sol LVT rigide clipsable

Partager le produit
TARKETT

ID Naturals Click Ultimate 55 
iD Naturals Click Ultimate 55 allie la beauté de la nature à la praticité du quotidien. Grâce à une technologie d’impression digitale haute résolution, la collection propose des décors bois et minéraux très réalistes, avec une belle profondeur et un rendu très naturel. Reposant sur un support rigide, RCC+,  avec système de clic, elle offre un équilibre parfait entre sophistication visuelle, confort à la marche et rapidité d’installation, ce qui en fait une solution idéale pour les espaces commerciaux dynamiques où design et efficacité sont tout aussi essentiels.

ID Naturals Click Ultimate 70
Conçue pour les environnements commerciaux les plus exigeants, la collection iD Naturals Click Ultimate 70 propose des décors inspirés de la nature, alliant robustesse et raffinement. Grâce à l’impression digitale de pointe, la collection restitue avec précision la richesse des bois et des minéraux, avec des textures nuancées et des variations authentiques. Dotée d’une construction rigide et d’une couche d’usure extra‑épaisse, la collection est conçue pour résister à un trafic très intense tout en préservant durablement son esthétique naturelle et élégante.

Matériaux (détail) :

  • Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Europe
Impression numérique ultra‑réaliste : 1 lame répétée toutes les 50 (contre 10 pour les impressions standard)
TEKTANIUM® : finition ultra mate et très haute résistance
Construction rigide RCC+ avec système Genclick® pour une installation rapide et sécurisée
Confort acoustique optimal, jusqu’à 19 dB
Pose possible directement sur la plupart des revêtements existants
20 % de contenu recyclé

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Labels et certifications

  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.