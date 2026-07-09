iD Naturals Click Ultimate : sol LVT rigide clipsable

ID Naturals Click Ultimate 55

iD Naturals Click Ultimate 55 allie la beauté de la nature à la praticité du quotidien. Grâce à une technologie d’impression digitale haute résolution, la collection propose des décors bois et minéraux très réalistes, avec une belle profondeur et un rendu très naturel. Reposant sur un support rigide, RCC+, avec système de clic, elle offre un équilibre parfait entre sophistication visuelle, confort à la marche et rapidité d’installation, ce qui en fait une solution idéale pour les espaces commerciaux dynamiques où design et efficacité sont tout aussi essentiels.

ID Naturals Click Ultimate 70

Conçue pour les environnements commerciaux les plus exigeants, la collection iD Naturals Click Ultimate 70 propose des décors inspirés de la nature, alliant robustesse et raffinement. Grâce à l’impression digitale de pointe, la collection restitue avec précision la richesse des bois et des minéraux, avec des textures nuancées et des variations authentiques. Dotée d’une construction rigide et d’une couche d’usure extra‑épaisse, la collection est conçue pour résister à un trafic très intense tout en préservant durablement son esthétique naturelle et élégante.

Matériaux (détail) :