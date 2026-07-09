iD Classics Inspiration Loose-Lay 55 : sol LVT à poisser

Inspirée de matériaux authentiques et d’une esthétique intemporelle, iD Classics revisite le bois et la pierre à travers une sélection de 30 décors choisis avec soin.

La gamme s'est enrichie d'une version Loose Lay à poisser 55 pour des projets commerciaux modulables et rapides à réaliser. Installation rapide avec une dépose facilitée et un temps d’interruption minimum.

Matériaux (détail) :