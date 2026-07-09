iD Classics Inspiration Loose-Lay 55 : sol LVT à poisser
Inspirée de matériaux authentiques et d’une esthétique intemporelle, iD Classics revisite le bois et la pierre à travers une sélection de 30 décors choisis avec soin.
La gamme s'est enrichie d'une version Loose Lay à poisser 55 pour des projets commerciaux modulables et rapides à réaliser. Installation rapide avec une dépose facilitée et un temps d’interruption minimum.
Matériaux (détail) :
- Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fabriqué en Europe
Designs intemporels
TEKTANIUM® : finition ultra mate et très haute résistance
Pose rapide et remplacement facile des lames
Idéal pour les rénovations, les rafraîchissements de magasins, les pop-ups et les transformations dans l’hôtellerie
20 % de contenu recyclé
Matériaux
- Plastique
- PVC
Labels et certifications
- Normes CE
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Hôtel et restaurant
Fichiers à télécharger
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- Sol
- Revêtement
- Tarkett
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