Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

iD Classics Inspiration Loose-Lay 55 : sol LVT à poisser

Partager le produit
TARKETT

Inspirée de matériaux authentiques et d’une esthétique intemporelle, iD Classics revisite le bois et la pierre à travers une sélection de 30 décors choisis avec soin.

La gamme s'est enrichie d'une version Loose Lay à poisser 55 pour des projets commerciaux modulables et rapides à réaliser. Installation rapide avec une dépose facilitée et un temps d’interruption minimum.

Matériaux (détail)

  • Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Europe
Designs intemporels
TEKTANIUM® : finition ultra mate et très haute résistance
Pose rapide et remplacement facile des lames
Idéal pour les rénovations, les rafraîchissements de magasins, les pop-ups et les transformations dans l’hôtellerie
20 % de contenu recyclé

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Labels et certifications

  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.