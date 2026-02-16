Podcast
iQ Granit SD : sol PVC antistatique haute durabilité

TARKETT

Idéal pour dissiper les charges électrostatiques et protéger ainsi les équipements sensibles (hôpitaux, laboratoires ou centres d'analyses par exemple), le sol PVC iQ Granit SD offre une résistance électrique transversale comprise entre 106 Ω et 109 Ω (EN 1081) une haute durabilité, grâce notamment à un traitement de surface conducteur breveté.

Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité. iQ Granit SD est composé d’un décor non directionnel et de 14 coloris qui s’harmonisent avec les couleurs d’iQ Granit, iQ Granit Acoustic et iQ Toro SC et qui ont les mêmes codes NCS. iQ Granit SD est 100% recyclable même en fin d’usage. Son plastifiant n'entre pas dans la catégorie des phtalates et il contient plus de 50 % de matières naturelles, dont plus de 25 % en matières recyclées. Son traitement polyuréthane photoréticulé empêche le développement des micro-organismes et lui permet de résister à l'usure et l'abrasion. Disponible en de nombreux coloris et décors, ce sol PVC pourra se fondre dans tous les environnements.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée
  • Couche d’usure transparente
  • Matière plastique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Suède
Résistance électrique transversale comprise entre 10⁶ Ω et 10⁹ Ω (EN 1081)
Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec
100 % recyclable, même en fin d’usage
Est fabriqué à partir d’électricité 100 % renouvelable
1 décor et 14 coloris

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Santé
  • Tertiaire

