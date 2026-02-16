Podcast
iQ Granit : sol ultra résistant et recyclable

TARKETT

La collection iQ Granit est conçue pour résister à l’usure et au poinçonnement, idéal dans les espaces à fortes sollicitations tels que les établissements recevant du public.

Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité.iQ Granit est sans biocides, offre une excellente nettoyabilité et est classé ISO 4 (ISO 14644-1) pour être compatible avec les environnements exigeants tels que les salles propres. iQ Granit est composée de 51 designs. iQ Granit est désormais disponible en option vinyle bio-attribuée, pour réduire davantage votre impact carbone, et est 100% recyclable même en fin d’usage.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée
  • Couche d’usure transparente
  • Matière plastique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

51 designs
Technologie unique de restauration de surface par lustrage à sec
100 % recyclable, même en fin d’usage et réparable
Sélection Circulaire avec 25,5 % de contenu recyclé
Disponible en option en vinyle bio-attribué
Fabriqué en Suède à partir d’électricité 100 % renouvelable
Disponible en rouleau ou en dalle (par multiple de 7 boîtes)

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Industrie
  • Santé
  • Autre

Les tags associés

