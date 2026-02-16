iQ Granit : sol ultra résistant et recyclable

La collection iQ Granit est conçue pour résister à l’usure et au poinçonnement, idéal dans les espaces à fortes sollicitations tels que les établissements recevant du public.

Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité.iQ Granit est sans biocides, offre une excellente nettoyabilité et est classé ISO 4 (ISO 14644-1) pour être compatible avec les environnements exigeants tels que les salles propres. iQ Granit est composée de 51 designs. iQ Granit est désormais disponible en option vinyle bio-attribuée, pour réduire davantage votre impact carbone, et est 100% recyclable même en fin d’usage.

Matériaux (détail) :