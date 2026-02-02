MiniLock : poignée discrète et design avec rosace verrouillable
La poignée de porte avec rosace verrouillable MiniLock allie design, ergonomie et praticité. Elle offre une solution de verrouillage sans clé, directement intégrée dans la rosace, et reste compatible avec un large choix de poignées et de finitions.
Son principal atout réside dans son mécanisme de verrouillage quasi-invisible : la rosace conserve une esthétique épurée, tandis que le bouton coulissant, discret et assorti à la finition de la poignée, s’intègre parfaitement à l’ensemble. Le résultat est sobre, élégant et idéal pour les intérieurs contemporains ou minimalistes.
Le produit s’adresse aux marchés résidentiels moyen et haute de gamme, permettant d’intégrer une poignée tendance, parfaitement adaptée aux intérieurs modernes et minimalistes, grâce à l’absence de rosace d’entrée de clé.
MiniLock est disponible dans plusieurs lignes HOPPE. Le remplacement de poignée est simple et rapide : toutes les poignées avec carré à montage rapide de HOPPE sont compatibles avec MiniLock. Le système fonctionne indépendamment de la serrure : il peut donc être installé en rénovation sur des portes déjà installées.
MiniLock s’inscrit dans une stratégie, centrée sur l’innovation et un design minimaliste avec une fabrication 100 % européenne
Labels et certifications (détail) :
- Les poignées avec rosace de béquille verrouillables MiniLock sont conçues pour une utilisation intensive et sont parfaitement adaptées pour les bâtiments à fréquentation élevée. Elles sont certifiées selon la norme DIN EN 1906, catégorie d’utilisation grade 3.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Bouton de condamnation intégré dans la rosace de béquille
Design discret et élégant
Utilisation simple et intuitive
Montage facile et rapide
Panel de finitions tendances
Toutes les poignées avec carré à montage rapide de HOPPE sont compatibles
Convient également au secteur tertiaire
Certification selon la norme DIN EN 1906, grade 3
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Fabrication européenne
Qualité de la marque HOPPE
Matériaux
- Aluminium
- Inox
- Laiton
Labels et certifications
- EN
Familles d'ouvrage
- Hôtel et restaurant
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Tertiaire
