MiniLock : poignée discrète et design avec rosace verrouillable

La poignée de porte avec rosace verrouillable MiniLock allie design, ergonomie et praticité. Elle offre une solution de verrouillage sans clé, directement intégrée dans la rosace, et reste compatible avec un large choix de poignées et de finitions.

Son principal atout réside dans son mécanisme de verrouillage quasi-invisible : la rosace conserve une esthétique épurée, tandis que le bouton coulissant, discret et assorti à la finition de la poignée, s’intègre parfaitement à l’ensemble. Le résultat est sobre, élégant et idéal pour les intérieurs contemporains ou minimalistes.

Le produit s’adresse aux marchés résidentiels moyen et haute de gamme, permettant d’intégrer une poignée tendance, parfaitement adaptée aux intérieurs modernes et minimalistes, grâce à l’absence de rosace d’entrée de clé.

MiniLock est disponible dans plusieurs lignes HOPPE. Le remplacement de poignée est simple et rapide : toutes les poignées avec carré à montage rapide de HOPPE sont compatibles avec MiniLock. Le système fonctionne indépendamment de la serrure : il peut donc être installé en rénovation sur des portes déjà installées.

MiniLock s’inscrit dans une stratégie, centrée sur l’innovation et un design minimaliste avec une fabrication 100 % européenne

Labels et certifications (détail) :