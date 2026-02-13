Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Tapiflex Escalier : sécurité et design durable

Partager le produit
TARKETT

Installer Tapiflex Escalier garantit la sécurité des occupants du bâtiment à chaque marche.

Avec un contraste visible, des rainures antidérapantes et un confort lors de la montée, ces escaliers offrent une résistance à l'usure très élevée. La collection propose 15 designs inspirés, incluant du bois, des minéraux et des couleurs unies, créant un environnement cohérent qui complète nos collections de sols et de murs. Améliorez l'accessibilité de votre bâtiment grâce à diverses options et accessoires qui favorisent l'autonomie et simplifient la navigation. Choisissez Tapiflex Escalier pour un mélange parfait de sécurité, de style et de fonctionnalité.

Matériaux (détail) :

  • PVC (vinyle)
  • Mousse PVC (support)
  • Couche décor imprimée
  • Surface antidérapante
  • Matières plastiques

Fiche technique

Caractéristiques techniques

2 méthodes d'installation : collage et option auto-adhésive (réduit le temps d'installation de 30 %)
Revêtement absorbant le bruit pour une réduction sonore optimale (18 dB)
Fabriqué en France
Collections assorties pour les planchers, murs et salles humides disponibles
15 designs avec finition mat
Nez de marche antidérapants et contrastés intégrés
Contenu recyclé à 24 %

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Enseignement et culture
  • Logement collectif
  • Santé
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.