Tapiflex Escalier : sécurité et design durable

Installer Tapiflex Escalier garantit la sécurité des occupants du bâtiment à chaque marche.

Avec un contraste visible, des rainures antidérapantes et un confort lors de la montée, ces escaliers offrent une résistance à l'usure très élevée. La collection propose 15 designs inspirés, incluant du bois, des minéraux et des couleurs unies, créant un environnement cohérent qui complète nos collections de sols et de murs. Améliorez l'accessibilité de votre bâtiment grâce à diverses options et accessoires qui favorisent l'autonomie et simplifient la navigation. Choisissez Tapiflex Escalier pour un mélange parfait de sécurité, de style et de fonctionnalité.

Matériaux (détail) :