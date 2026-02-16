Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

ICONIK Resist : sol vinyle design et durable

Partager le produit
TARKETT

Notre collection la plus vendue, déclinée dans une gamme de designs intemporels : la collection de revêtements de sol en vinyle ICONIK Resist offre une sensation de fermeté tout en restant chaude et douce sous vos pieds.

Une solution idéale pour toutes les pièces de la maison, y compris les chambres, salons, cuisines, dressings et même les salles de bains. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est facile à nettoyer et à garder beau.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée
  • Couche d’usure transparente
  • Matière plastique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Allemagne
Épaisseur totale de 2,4 mm avec couche d'usure de 0,35 mm
Réduction sonore de 16 dB
Résistant aux éraflures, aux rayures et aux taches
Garantie de 15 ans

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.