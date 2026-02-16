ICONIK Resist : sol vinyle design et durable

Notre collection la plus vendue, déclinée dans une gamme de designs intemporels : la collection de revêtements de sol en vinyle ICONIK Resist offre une sensation de fermeté tout en restant chaude et douce sous vos pieds.

Une solution idéale pour toutes les pièces de la maison, y compris les chambres, salons, cuisines, dressings et même les salles de bains. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est facile à nettoyer et à garder beau.

Matériaux (détail) :