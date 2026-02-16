Podcast
ICONIK Pro 40 : sol vinyle durable haute résistance

TARKETT

La collection ICONIK Pro 40 est un revêtement de sol en vinyle durable à envers en mousse.

Cette collection semi-professionnelle est idéale pour les zones à fort passage comme les entrées et les salons. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est particulièrement résistant et facile à nettoyer tout en restant beau. Cette collection offre un excellent rapport qualité-prix, tout en apportant une atmosphère chaleureuse et conviviale aux espaces, et en garantissant confort et durabilité. ICONIK Pro 40 est disponible en formats de 2, 3 et 4 mètres, permettant une installation sans raccord pour s’adapter à tous les espaces.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée
  • Couche d’usure transparente
  • Matière plastique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Allemagne
Revêtement de sol en vinyle durable avec envers en mousse
Offre de rouleaux vinyle semi-professionnels : couche d’usure de 0,40 mm pour une bonne durabilité
Très résistant aux éraflures, aux rayures et aux taches
Facile à installer et à entretenir
Garantie de 15 ans

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle

Fichiers à télécharger

TARKETT

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


