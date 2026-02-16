ICONIK Pro 40 : sol vinyle durable haute résistance

La collection ICONIK Pro 40 est un revêtement de sol en vinyle durable à envers en mousse.

Cette collection semi-professionnelle est idéale pour les zones à fort passage comme les entrées et les salons. Grâce à notre traitement de surface Extreme Protection, votre sol est particulièrement résistant et facile à nettoyer tout en restant beau. Cette collection offre un excellent rapport qualité-prix, tout en apportant une atmosphère chaleureuse et conviviale aux espaces, et en garantissant confort et durabilité. ICONIK Pro 40 est disponible en formats de 2, 3 et 4 mètres, permettant une installation sans raccord pour s’adapter à tous les espaces.

Matériaux (détail) :