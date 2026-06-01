Gamme Fondations : isolation pour tous les chantiers

Nouveau - Gamme Fondations

La gamme Fondations de HIRSCH Isolation est dédiée à l’isolation des parois enterrées et semi-enterrées.

Avec sept références d’isolants, elle propose des solutions spécialisées afin de répondre à l’ensemble des besoins des professionnels. Chaque produit a été développé pour s’adapter aux contraintes techniques des chantiers, notamment en termes de résistance mécanique et de profondeur d’enfouissement.

La gamme la plus complète du marché

Isolation des parois enterrées

Pour l’isolation des parois enterrées, la gamme propose quatre solutions :

Cellomur® Fondation Ultra : panneau en polystyrène expansé graphité (gris) offrant de hautes performances thermiques (résistance thermique de 0,6 à 12,90 m²·K/W), tout en limitant les épaisseurs. Cette solution permet une isolation extérieure performante et un traitement efficace des ponts thermiques sur les premiers rangs enterrés (jusqu’à 2,30 m), notamment dans la continuité d’une isolation thermique par l’extérieur de la façade.

Cellomur® Fondation : panneau en polystyrène expansé blanc destiné aux profondeurs d’enfouissementjusqu'à 3,80 m*.

Cellomur® Fondaplus : panneau en polystyrène expansé blanc conçu pour les profondeurs d’enfouissement jusqu'à 6,80 m*.

Cellomur® Fondamax : panneau en polystyrène expansé blanc, le plus dense de la gamme, destiné aux profondeurs d’enfouissement jusqu'à 9,50 m*.

Ces solutions en polystyrène expansé sont 100 % recyclables et intègrent de la matière recyclée. L’ensemble de la gamme Cellomur® Fondation sera intégré au configurateur de FDES HIRSCH Isolation dès juillet 2026, disponible gratuitement en ligne pour les professionnels.

Solutions complémentaires pour les soubassements

Au-delà de l’isolation des parois, notamment en continuité d’une isolation thermique par l’extérieur (ITE), certains panneaux assurent également des fonctions complémentaires : drainage périphérique, protection mécanique des structures et finition esthétique.

Cellodrain® Ultra : panneau en polystyrène expansé graphité moulé, doté d’une surface à ergots protégée par un géotextile, destiné à l’isolation et au drainage des parois enterrées. Les bords feuillurés assurent une protection optimale de la membrane d’étanchéité et la finition gaufrée de la face arrière garantit une excellente accroche sur le support. Cette solution permet une profondeur d’enfouissementjusqu'à 5,70 m*.

Cellocem® Ultralight : panneau en polystyrène expansé graphité recouvert d’une plaque fibres-ciment et bois de 10 mm, dédié à l’isolation thermique et à la protection mécanique des parties apparentes des murs de soubassement. Le parement peut être directement peint avec des peintures adaptées.

Cellocem® Ultra : panneau en polystyrène expansé graphité recouvert d’une plaque fibres-ciment de 8 mm, conçu pour assurer isolation, protection mécanique et finition haut de gamme des soubassements.

Matériaux (détail) :

Polystyrène expansé

Labels et certifications (détail) :

ACERMI :

Cellomur® Fondation Ultra : 26/081/1833

Cellomur® Fondation : 14/081/983

Cellomur® Fondaplus : en cours

Cellomur® Fondamax : 25/081/1793

Cellodrain® Ultra : agrément technique européen ETA-19/0091

Cellocem® Ultralight et Cellocem® Ultra : 17/081/1189

* Selon la configuration du bâtiment et la nature du sol.