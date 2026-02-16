Granit Multisafe : sol antidérapant haute sécurité

Granit Multisafe est un sol de sécurité extrêmement durable, conçu pour réduire les risques de glissade dans les écoles, hôpitaux et autres zones humides comme les salles de bains publiques et les douches.

Sa surface antidérapante à reliefs offre une protection élevée pour les pieds nus, même lorsque le sol est recouvert d'eau et de savon. Les 8 nouvelles couleurs sont spécialement conçues pour se coordonner avec les autres produits et accessoires de la gamme iQ Granit multi-solutions.Faisant partie d'Aquasens, le concept complet de salle d'eau incluant des sols et accessoires coordonnés. Il se coordonne également avec les sols Protectwall et Excellence pour d'autres zones du bâtiment.

Matériaux (détail) :