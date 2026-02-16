Podcast
Granit Multisafe : sol antidérapant haute sécurité

TARKETT

Granit Multisafe est un sol de sécurité extrêmement durable, conçu pour réduire les risques de glissade dans les écoles, hôpitaux et autres zones humides comme les salles de bains publiques et les douches.

Sa surface antidérapante à reliefs offre une protection élevée pour les pieds nus, même lorsque le sol est recouvert d'eau et de savon. Les 8 nouvelles couleurs sont spécialement conçues pour se coordonner avec les autres produits et accessoires de la gamme iQ Granit multi-solutions.Faisant partie d'Aquasens, le concept complet de salle d'eau incluant des sols et accessoires coordonnés. Il se coordonne également avec les sols Protectwall et Excellence pour d'autres zones du bâtiment.

Matériaux (détail) :

  • PVC
  • Plastique
  • Homogène
  • Antidérapant 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

8 décors possibles
Sols antidérapants avec pastilles : Classe C
Grande facilité de nettoyage
Finition mate
Couche d’usure : 2,00mm
Chute de pose et sol recyclables après usage via Restart®
25% de contenu recyclé
Empreinte carbone : 9,63 kg CO₂e /m²
Sans phtalates
Fabriqué en Suède

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Santé
  • Tertiaire
  • Autre

Les tags associés

TARKETT

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


