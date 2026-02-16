iQ Natural : sol homogène écologique haute performance

iQ Natural est un revêtement de sol homogène alliant performance technique et engagement écologique.

Conçu pour les zones à fort trafic, il intègre 17% de matières premières biosourcées et offre une résistance remarquable à l’usure et au temps. Son design, inspiré de la nature, se distingue par les motifs exclusifs « Natural Flakes », pour un rendu à la fois élégant et authentique. Sans phtalates, y compris dans les contenus recyclés, iQ Natural garantit une sécurité sanitaire optimale tout au long de son cycle de vie. Entièrement recyclable grâce au programme ReStart®, il s’inscrit pleinement dans une démarche d’économie circulaire. Il répond également aux exigences les plus strictes en matière de propreté, avec une conformité à la norme ISO 3 pour les salles propres (ISO 14644-1).

Matériaux (détail) :