iQ Optima : PVC homogène best-seller Tarkett

TARKETT

Avec plus de 40 ans en tant que best-seller et 100 millions de mètres carrés vendus, notre revêtement de sol iQ Optima a marqué l'histoire.

Aujourd'hui, l'histoire continue avec une collection revue et corrigée. Dotée d'un nouveau design et d'une palette élargie de couleurs, la collection s'inspire des lavis doux et de la qualité changeante translucide et opaque de l'aquarelle. iQ Optima présente un nouvel effet directionnel avec des paillettes translucides, exclusives à Tarkett, désormais disponibles en 3 motifs et 55 couleurs. iQ Optima est renommé pour sa méthode unique de restauration de surface par buffing à sec iQ, une méthode d'entretien qui prolonge sa durée de vie et assure une durabilité incomparable. Spécialement conçu pour être utilisé en combinaison de couleurs avec nos collections iQ Granit et iQ Eminent, iQ Optima est disponible dans une version acoustique pour toutes les 55 couleurs et peut être associé à nos gammes techniques iQ qui offrent des caractéristiques antidérapantes, conductrices de l'électricité statique et dissipatives. Fabriquée en Suède, la gamme est reconnue mondialement pour ses performances durables, fabriquée à partir de matériaux responsables et recyclables (découpes et post-utilisation) grâce à notre programme ReStart®.

Matériaux (détail) :

  • PVC homogène
  • Couche décor imprimée
  • Surface vinyle
  • Matières plastiques recyclables
  • Traitement iQ PUR

Fiche technique

Caractéristiques techniques

55 designs
Restauration de surface par buffing à sec unique
Recyclable : découpes et post-utilisation
Sélection Circulaire
25,5 % de contenu recyclé
Fabriqué en Suède
Disponible en rouleau ou en dalle (par multiple de 7 boîtes)
Fait partie d'une offre multi-solutions (acoustique, antidérapant, conducteur de l'électricité statique et dissipatif)

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Industrie
  • Santé
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

