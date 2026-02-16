iQ Optima : PVC homogène best-seller Tarkett
Avec plus de 40 ans en tant que best-seller et 100 millions de mètres carrés vendus, notre revêtement de sol iQ Optima a marqué l'histoire.
Aujourd'hui, l'histoire continue avec une collection revue et corrigée. Dotée d'un nouveau design et d'une palette élargie de couleurs, la collection s'inspire des lavis doux et de la qualité changeante translucide et opaque de l'aquarelle. iQ Optima présente un nouvel effet directionnel avec des paillettes translucides, exclusives à Tarkett, désormais disponibles en 3 motifs et 55 couleurs. iQ Optima est renommé pour sa méthode unique de restauration de surface par buffing à sec iQ, une méthode d'entretien qui prolonge sa durée de vie et assure une durabilité incomparable. Spécialement conçu pour être utilisé en combinaison de couleurs avec nos collections iQ Granit et iQ Eminent, iQ Optima est disponible dans une version acoustique pour toutes les 55 couleurs et peut être associé à nos gammes techniques iQ qui offrent des caractéristiques antidérapantes, conductrices de l'électricité statique et dissipatives. Fabriquée en Suède, la gamme est reconnue mondialement pour ses performances durables, fabriquée à partir de matériaux responsables et recyclables (découpes et post-utilisation) grâce à notre programme ReStart®.
Matériaux (détail) :
- PVC homogène
- Couche décor imprimée
- Surface vinyle
- Matières plastiques recyclables
- Traitement iQ PUR
Fiche technique
Caractéristiques techniques
55 designs
Restauration de surface par buffing à sec unique
Recyclable : découpes et post-utilisation
Sélection Circulaire
25,5 % de contenu recyclé
Fabriqué en Suède
Disponible en rouleau ou en dalle (par multiple de 7 boîtes)
Fait partie d'une offre multi-solutions (acoustique, antidérapant, conducteur de l'électricité statique et dissipatif)
Matériaux
- Plastique
- PVC
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Industrie
- Santé
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
- Sol
- Revêtement
- Homogène
- Design
- PVC
- Afficher plus
Aquasens : solutions pour salles d’eau conçues pour garantir sécurité et bien-être
Optimisez le confort et la sécurité des salles d’eau avec notre nouvelle gamme pour établissements de santé Améliorez le confort, la sécurité et...
ProtectWALL 1.5 : protection murale vinyle renforcée
Conçu pour les couloirs et les chambres de patients dans des environnements très exigeants, ProtectWALL 1.5 est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les...
ProtectWALL CR : revêtement mural salle blanche
Conçu pour les laboratoires et les salles blanches, ProtectWALL CR est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures et les taches. Souple...
iQ Granit Acoustic : sol vinyle acoustique 15 dB
La collection iQ Granit Acoustic est conçue pour réduire de 15 dB les bruits de chocs, idéal dans les espaces à fortes sollicitations et où le confort est primordial. Un...
iQ Toro SC : sol conducteur pour zones sensibles
Idéal pour conduire les charges électrostatiques et protéger ainsi les équipements sensibles (salle blanche, blocs d'opération, radiologie, informatique, électronique...),...
ICONIK Pro 70 : sol PVC confort et adhérence
ICONIK Pro 70 propose une collection raffinée de sols vinyles aux décors chaleureux et naturels, avec des designs bois, béton et céramique pour créer un environnement...
ICONIK Resist : sol vinyle design et durable
Notre collection la plus vendue, déclinée dans une gamme de designs intemporels : la collection de revêtements de sol en vinyle ICONIK Resist offre une sensation de fermeté tout...
ICONIK ResistTex : sol vinyle rénovation facile
La collection de sols vinyles ICONIK ResistTex pour la maison est la solution idéale pour une rénovation facile. Son envers textile spécial permet de masquer les petites imperfections...
iD Inspiration Loose-Lay : sol rénovation rapide
Idéal pour la rénovation rapide, le revêtement iD Inspiration Loose-Lay nécessite peu de préparation du support grâce à son épaisseur et son envers...
iQ Eminent : sol ultra résistant ERP intensifs
La collection iQ Eminent est conçue pour résister à l’usure et au poinçonnement, idéal dans les espaces à fortes sollicitations tels que les établissements...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Comment lire les passeports environnementaux pour obtenir des certifications de bâtiments durables ?
Dans cette vidéo instructive, nous vous guidons à travers la lecture des passeports environnementaux.
Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
Rejoignez le programme ReStart® pour donner une seconde vie à vos revêtements de sol en fin d'usage et éviter que les matériaux ne finissent à la décharge ou à l’incinération.