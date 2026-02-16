iQ Optima : PVC homogène best-seller Tarkett

Avec plus de 40 ans en tant que best-seller et 100 millions de mètres carrés vendus, notre revêtement de sol iQ Optima a marqué l'histoire.

Aujourd'hui, l'histoire continue avec une collection revue et corrigée. Dotée d'un nouveau design et d'une palette élargie de couleurs, la collection s'inspire des lavis doux et de la qualité changeante translucide et opaque de l'aquarelle. iQ Optima présente un nouvel effet directionnel avec des paillettes translucides, exclusives à Tarkett, désormais disponibles en 3 motifs et 55 couleurs. iQ Optima est renommé pour sa méthode unique de restauration de surface par buffing à sec iQ, une méthode d'entretien qui prolonge sa durée de vie et assure une durabilité incomparable. Spécialement conçu pour être utilisé en combinaison de couleurs avec nos collections iQ Granit et iQ Eminent, iQ Optima est disponible dans une version acoustique pour toutes les 55 couleurs et peut être associé à nos gammes techniques iQ qui offrent des caractéristiques antidérapantes, conductrices de l'électricité statique et dissipatives. Fabriquée en Suède, la gamme est reconnue mondialement pour ses performances durables, fabriquée à partir de matériaux responsables et recyclables (découpes et post-utilisation) grâce à notre programme ReStart®.

Matériaux (détail) :