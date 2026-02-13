Podcast
iQ Surface : revêtement vinyle design

TARKETT

La collection de revêtements de sol en vinyle iQ Surface est une solution innovante offrant de formidables opportunités à tous les designers et architectes.

Développée en collaboration avec Note Design Studio, les coloris de la collection invitent à des combinaisons de teintes subtiles et de densités de décors différentes. Ils sont idéaux pour permettre aux designers de magasins et de boutiques, tout comme dans le segment de l'hôtellerie, de créer la meilleure expérience clients. iQ Surface possède toutes les technologie de pointe de Tarkett permettant les applications les plus créatives.Avec seulement 2 mm d'épaisseur, la nouvelle collection de vinyle homogène iQ est capable de supporter des décennies d'utilisation étant adaptée au trafic intense. Découvrez également Surface Wall, la collection qui pousse la vision de votre projet jusqu'au mur, pour créer un concept complet.

Matériaux (détail) :

  • PVC homogène
  • Vinyle
  • Couche décor imprimée
  • Matière plastique
  • Support stable 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

20 designs
Sélection Circulaire
25,5 % de contenu recyclé
Performances durables
Fabriqué en Suède
Disponible en rouleau ou en dalle (par multiple de 6 boîtes)
Une collection pour le sol et le mur
Des cordons de soudure discrets ou déco
Idéal pour les magasins et l’hôtellerie

Matériaux

  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Santé

