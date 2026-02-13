iQ Surface : revêtement vinyle design
La collection de revêtements de sol en vinyle iQ Surface est une solution innovante offrant de formidables opportunités à tous les designers et architectes.
Développée en collaboration avec Note Design Studio, les coloris de la collection invitent à des combinaisons de teintes subtiles et de densités de décors différentes. Ils sont idéaux pour permettre aux designers de magasins et de boutiques, tout comme dans le segment de l'hôtellerie, de créer la meilleure expérience clients. iQ Surface possède toutes les technologie de pointe de Tarkett permettant les applications les plus créatives.Avec seulement 2 mm d'épaisseur, la nouvelle collection de vinyle homogène iQ est capable de supporter des décennies d'utilisation étant adaptée au trafic intense. Découvrez également Surface Wall, la collection qui pousse la vision de votre projet jusqu'au mur, pour créer un concept complet.
Matériaux (détail) :
- PVC homogène
- Vinyle
- Couche décor imprimée
- Matière plastique
- Support stable
Fiche technique
Caractéristiques techniques
20 designs
Sélection Circulaire
25,5 % de contenu recyclé
Performances durables
Fabriqué en Suède
Disponible en rouleau ou en dalle (par multiple de 6 boîtes)
Une collection pour le sol et le mur
Des cordons de soudure discrets ou déco
Idéal pour les magasins et l’hôtellerie
Matériaux
- PVC
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Santé
Fichiers à télécharger
Hétérogène U3 U4 acoustique : Tapiflex, excellence, génius et platinium
Les revêtements de sol hétérogènes acoustiques Tarkett proposent des solutions designs, dotées d'une couche intermédiaire en mousse pour réduire la transmission...
Hétérogène U3 U4 compact : Acczent, essential, excellence, genius et platinium
Les revêtements de sol hétérogènes de Tarkett sont une solution design et polyvalente, idéale dans les zones à fort trafic, telles que les écoles ou les...
ELEGANCE RIGID 55 : lames et dalles rigides à cliquer fabriquées en Europe
La solution de revêtement de sol vinyle à cliquer, Elegance Rigid 55, est idéale pour les projets de rénovation rapide dans des zones à faible trafic commercial telles...
Rigid Herringbone : Lames et dalles rigides en PVC
Sublimez vos espaces intérieurs avec une touche d'élégance intemporelle grâce à notre nouvelle collection Rigid Herringbone. Alliant le motif classique en bâton...
Dalles de moquettes Airmaster®
Les dalles de moquette DESSO Airmaster Classic sont conçues pour améliorer la qualité de l'air intérieur dans nos environnements professionnels en capturant et en retenant...
iD Square Loose-Lay : conçu pour les espaces de bureaux
Fabriquée en France, la collection iD Square Loose-Lay est une solution de revêtement de sol haute performance adaptée aux exigences des lieux de travail modernes. Grâce à...
Revêtement de sol PVC homogène iQ Surface
La collection de revêtements de sol en vinyle iQ Surface est une solution innovante offrant de formidables opportunités à tous les designers et architectes. Les coloris de la collection...
TX Neo Life : sol européen acoustique R10 recyclé
Fabriquée en Europe, la collection TX Neo Life conjugue performances techniques, environnementales et esthétique, adaptées à l’habitat. Son efficacité acoustique...
Lino Materiale : linoléum naturel au liège
La collection Lino Materiale met en valeur le liège, un ingrédient clé de la recette originale depuis sa création. Ce revêtement de sol biosourcé associe des...
iD Comfort Acoustic : sol vinyle modulaire en pose poissée
Fabriqué en France, iD Comfort Acoustic associe facilité de pose, design, confort acoustique et durabilité. Sa pose poissée, associée à des lames et dalles...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Comment lire les passeports environnementaux pour obtenir des certifications de bâtiments durables ?
Dans cette vidéo instructive, nous vous guidons à travers la lecture des passeports environnementaux.
Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
Rejoignez le programme ReStart® pour donner une seconde vie à vos revêtements de sol en fin d'usage et éviter que les matériaux ne finissent à la décharge ou à l’incinération.