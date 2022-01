Poignée de sécurité HOPPE Ligne New York

La poignée de sécurité Ligne New York de HOPPE constitue une sécurité visible et dissuasive. Elle protège la serrure et le cylindre de la porte d’entrée contre les tentatives d’effraction et prévient efficacement l’arrachage du cylindre profilé. Elle est désormais disponible avec un entraxe de fixation de 195 mm. Et le meilleur pour la fin : ces poignées se montent très facilement grâce au carré à montage rapide HOPPE. 10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique. Fabrication européenne.