Stratos : dalles de moquette design et abordables

La collection de Tarkett toujours très populaire DESSOⓇ Stratos offre depuis longtemps un produit pratique, abordable et design aux prescripteurs.

Pour rester l'un des produit les plus célébré de l'industrie du revêtement de sol pour sa capacité à associer fonctionnalité et esthétique à un prix exceptionnel, Stratos et Startos Blocks ont été repensés avec une liberté créative encore plus forte et une responsabilité environnementale accrue. Stratos présente 24 options designs soigneusement sélectionnées. 7 des coloris originaux demeurent et cohabitent avec une série de neutres chauds et plus froids et de 12 coloris d'accents. Avec des touches de jaune, rose,orange, bleu canard, turquoise et aubergine désormais disponibles dans le mix, les architectes et designers peuvent piocher dans une palette colorée facilement et parfaitement combinable avec la gamme élargie des 6 Stratos Blocks pour des installations commerciales uniques qui répondent à toutes les attentes des utilisateurs finaux.

Matériaux (détail) :