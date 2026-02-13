Podcast
Stratos : dalles de moquette design et abordables

TARKETT

La collection de Tarkett toujours très populaire DESSOⓇ Stratos offre depuis longtemps un produit pratique, abordable et design aux prescripteurs.

Pour rester l'un des produit les plus célébré de l'industrie du revêtement de sol pour sa capacité à associer fonctionnalité et esthétique à un prix exceptionnel, Stratos et Startos Blocks ont été repensés avec une liberté créative encore plus forte et une responsabilité environnementale accrue. Stratos présente 24 options designs soigneusement sélectionnées. 7 des coloris originaux demeurent et cohabitent avec une série de neutres chauds et plus froids et de 12 coloris d'accents. Avec des touches de jaune, rose,orange, bleu canard, turquoise et aubergine désormais disponibles dans le mix, les architectes et designers peuvent piocher dans une palette colorée facilement et parfaitement combinable avec la gamme élargie des 6 Stratos Blocks  pour des installations commerciales uniques qui répondent à toutes les attentes des utilisateurs finaux.

Matériaux (détail) :

  • PVC vinyle hétérogène
  • Couche décor imprimée
  • Couche d’usure transparente
  • Support acoustique
  • Matière plastique

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Europe
Sélection Circulaire
Disponible dans une palette colorée de 24 teintes
Pratique, abordable et design
Disponible en standard avec la sous-couche DESSO EcoBaseⓇ
Certifié Cradle to Cradle niveau Argent
Réalisé en ECONYLⓇ, un fil de nylon 100 % recyclé fabriqué à partir de la récupération des déchets
En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster LiteⓇ

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


