Fuse Landscape : dalle de moquette colorée

TARKETT

Voyage à travers la couleur. DESSO Fuse Landscape imagine les espaces intérieurs comme des champs de couleurs, avec des transitions fluides pour créer des espaces de travail flexibles et multifonctionnels.

Des teintes inspirées de la nature et des transitions fluides de couleur à couleur qui vous permettent d'intégrer la flexibilité dans chaque plan d'étage, en créant des espaces à la texture douce qui évoquent différents paysages, humeurs et saisons.Associées à DESSO Fields, les teintes et les textures complémentaires se fondent les unes dans les autres de manière organique pour créer des espaces d'une beauté sans effort qui fonctionnent mieux - naturellement.Cette collection fait partie de notre Sélection Circulaire.

Matériaux (détail) :

  • Textile
  • PVC (matière de la moquette)
  • Fibres de moquette
  • Textile en dalle
  • Velours de moquette

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Europe
Sélection Circulaire
Disponible en 7 couleurs
Empreinte carbone circulaire : 0,91 kg CO2/m
Contenu recyclé du fil : 100%
Contenu recyclé total : 62,4%
Sous-couche EcoBase
Certifié Cradle to Cradle Gold Level
La gamme Fuse est 100% recyclable

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Les tags associés

TARKETT

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

France


