Fuse Landscape : dalle de moquette colorée

Voyage à travers la couleur. DESSO Fuse Landscape imagine les espaces intérieurs comme des champs de couleurs, avec des transitions fluides pour créer des espaces de travail flexibles et multifonctionnels.

Des teintes inspirées de la nature et des transitions fluides de couleur à couleur qui vous permettent d'intégrer la flexibilité dans chaque plan d'étage, en créant des espaces à la texture douce qui évoquent différents paysages, humeurs et saisons.Associées à DESSO Fields, les teintes et les textures complémentaires se fondent les unes dans les autres de manière organique pour créer des espaces d'une beauté sans effort qui fonctionnent mieux - naturellement.Cette collection fait partie de notre Sélection Circulaire.

Matériaux (détail) :