Essence : moquette polyvalente 31 coloris

TARKETT

Conçu dans un souci de polyvalence, robuste et fonctionnel, Essence est le modèle de base de nos quatre collections de moquettes parfaitement coordonnées.

La dalle en velours standard Essence se décline en 31 coloris toniques et rafraîchissants, tous disponibles dans les gammes Maze, Structure et Stripe. Cela permet d’associer des tons chauds et froids complémentaires, d’ajouter des touches vives – allant du bleu au bordeaux – et d’explorer des effets intéressants en jouant avec les motifs de cette famille complète de produits. En tant que modèle de base, Essence est un revêtement de sol minimaliste, qui offre la fonctionnalité à prix abordable et une liberté d'agencement illimitée pour les espaces commerciaux.

Matériaux (détail) :

  • Textile
  • Fibres synthétiques

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Europe
Disponible en 31 couleurs
En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
Certification Cradle to Cradle® niveau bronze

Familles d'ouvrage

  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

TARKETT - Batiweb

Fondé en 1886, Tarkett est l'un des leaders mondiaux du secteur des revêtements...

1 Terrasse Bellini - Tour Initiale - TSA 94200
92919 Paris La Défense Cedex
France

Plus d'informations


