Essence : moquette polyvalente 31 coloris
Conçu dans un souci de polyvalence, robuste et fonctionnel, Essence est le modèle de base de nos quatre collections de moquettes parfaitement coordonnées.
La dalle en velours standard Essence se décline en 31 coloris toniques et rafraîchissants, tous disponibles dans les gammes Maze, Structure et Stripe. Cela permet d’associer des tons chauds et froids complémentaires, d’ajouter des touches vives – allant du bleu au bordeaux – et d’explorer des effets intéressants en jouant avec les motifs de cette famille complète de produits. En tant que modèle de base, Essence est un revêtement de sol minimaliste, qui offre la fonctionnalité à prix abordable et une liberté d'agencement illimitée pour les espaces commerciaux.
Matériaux (détail) :
- Textile
- Fibres synthétiques
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Fabriqué en Europe
Disponible en 31 couleurs
En standard avec la sous-couche DESSO ProBase
En option avec la sous-couche DESSO EcoBase 100% recyclable
En option avec la sous-couche acoustique SoundMaster
Certification Cradle to Cradle® niveau bronze
Familles d'ouvrage
- Tertiaire
Fichiers à télécharger
Les tags associés
- Sol
- Revêtement
- Dalles
- Moquette
- Textile
- économique
- Afficher plus
Aquasens : solutions pour salles d’eau conçues pour garantir sécurité et bien-être
Optimisez le confort et la sécurité des salles d’eau avec notre nouvelle gamme pour établissements de santé Améliorez le confort, la sécurité et...
ICONIK Life : sols vinyle résistants et design
Avec une sélection incroyablement variée de motifs bois, céramique et graphiques, la collection de revêtements de sol en vinyle ICONIK Life réunit nos designs les plus...
ICONIK Eco+ : Sol vinyle style et petit prix
Disponible dans une variété de motifs classiques en bois, en céramique et sur toute la surface, la collection de vinyle ICONIK Eco+ offre un excellent rapport qualité-prix sans...
ICONIK EcoTex : sol vinyle envers textile performant
La collection ICONIK EcoTex Vinyl Rolls est une solution de revêtement de sol abordable pour une rénovation facile. Son envers textile spécial permet de masquer les petites imperfections...
ProtectWALL 1.5 : protection murale vinyle renforcée
Conçu pour les couloirs et les chambres de patients dans des environnements très exigeants, ProtectWALL 1.5 est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les...
ProtectWALL CR : revêtement mural salle blanche
Conçu pour les laboratoires et les salles blanches, ProtectWALL CR est un revêtement mural en vinyle haute performance qui protège les murs contre les chocs, les rayures et les taches. Souple...
iQ Granit Acoustic : sol vinyle acoustique 15 dB
La collection iQ Granit Acoustic est conçue pour réduire de 15 dB les bruits de chocs, idéal dans les espaces à fortes sollicitations et où le confort est primordial. Un...
ICONIK LifeTex : sol vinyle élégant et résistant
Si vous recherchez un sol élégant et abordable, avec une large gamme de styles inspirants et de designs réalistes, alors le sol vinyle ICONIK LifeTex est fait pour vous. Idéal...
ICONIK Pro 70 : sol PVC confort et adhérence
ICONIK Pro 70 propose une collection raffinée de sols vinyles aux décors chaleureux et naturels, avec des designs bois, béton et céramique pour créer un environnement...
ICONIK Resist : sol vinyle design et durable
Notre collection la plus vendue, déclinée dans une gamme de designs intemporels : la collection de revêtements de sol en vinyle ICONIK Resist offre une sensation de fermeté tout...
Les communiqués de la marque
Demander plus d'informations :
L'actualité de la marque
Les vidéos de la marque
Comment lire les passeports environnementaux pour obtenir des certifications de bâtiments durables ?
Dans cette vidéo instructive, nous vous guidons à travers la lecture des passeports environnementaux.
Développez vos objectifs avec le programme de collecte et de recyclage ReStart® de Tarkett
Rejoignez le programme ReStart® pour donner une seconde vie à vos revêtements de sol en fin d'usage et éviter que les matériaux ne finissent à la décharge ou à l’incinération.