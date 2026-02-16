Essence : moquette polyvalente 31 coloris

Conçu dans un souci de polyvalence, robuste et fonctionnel, Essence est le modèle de base de nos quatre collections de moquettes parfaitement coordonnées.

La dalle en velours standard Essence se décline en 31 coloris toniques et rafraîchissants, tous disponibles dans les gammes Maze, Structure et Stripe. Cela permet d’associer des tons chauds et froids complémentaires, d’ajouter des touches vives – allant du bleu au bordeaux – et d’explorer des effets intéressants en jouant avec les motifs de cette famille complète de produits. En tant que modèle de base, Essence est un revêtement de sol minimaliste, qui offre la fonctionnalité à prix abordable et une liberté d'agencement illimitée pour les espaces commerciaux.

Matériaux (détail) :