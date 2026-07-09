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iD Classics Inspiration : revêtement sol PVC

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TARKETT

Inspirée de matériaux authentiques et d’une esthétique intemporelle, iD Classics revisite le bois et la pierre à travers une sélection de 30 décors choisis avec soin, conçus pour créer des intérieurs raffinés et durables.

La collection iD Classics Inspiration se décline en trois couches d’usure selon l’intensité de passage des projets :

Matériaux (détail)

  • Revêtements de sol hétérogènes en polychlorure de vinyle

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Fabriqué en Europe
Designs intemporels
Résistance inégalée
TEKTANIUM® : finition ultra mate et très haute résistance
34 à 37% de contenu recyclé

Matériaux

  • Plastique
  • PVC

Labels et certifications

  • Normes CE

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle

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