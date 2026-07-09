iD Classics Inspiration : revêtement sol PVC

Inspirée de matériaux authentiques et d’une esthétique intemporelle, iD Classics revisite le bois et la pierre à travers une sélection de 30 décors choisis avec soin, conçus pour créer des intérieurs raffinés et durables.

La collection iD Classics Inspiration se décline en trois couches d’usure selon l’intensité de passage des projets :

iD Classics Inspiration 30 pour les applications résidentielles

iD Classics Inspiration 55 pour les usages commerciaux intensifs

iD Classics Inspiration 70 pour les espaces soumis à un trafic commercial très intense

Matériaux (détail) :