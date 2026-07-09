iD Naturals Inspiration : sol LVT à coller

ID Naturals Inspiration 55

Inspirée par la richesse et l’authenticité de la nature, iD Naturals valorise les espaces intérieurs grâce à des décors bois et minéraux réaliste. Grâce à une technologie d’impression digitale avancée, chacun des 35 décors restitue avec finesse les détails, la profondeur et les variations naturelles, pour un rendu fidèle aux matériaux. idéal pour des intérieurs contemporains de caractère.

ID Naturals Inspiration 70

Conçue pour les environnements commerciaux exigeants, la collection iD Naturals à coller 70 donne vie à des décors inspirés de la nature, alliant réalisme exceptionnel et durabilité. Grâce à l’impression digitale de pointe, la collection restitue avec précision la richesse des bois et des minéraux, avec des textures nuancées et des variations authentiques. Le résultat : un sol à fort impact visuel et aux performances durables, même dans les espaces les plus sollicités.

Matériaux (détail) :