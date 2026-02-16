iQ Eminent : sol ultra résistant ERP intensifs

La collection iQ Eminent est conçue pour résister à l’usure et au poinçonnement, idéal dans les espaces à fortes sollicitations tels que les établissements recevant du public.

Un simple lustrage à sec suffit pour restaurer son aspect d’origine en lui offrant une plus grande longévité.iQ Eminent est sans biocides, offre une excellente nettoyable et est classé ISO 4 (ISO 14644-1) pour être compatible avec les environnements exigeants tels que les salles propres. iQ Eminent est composée de 2 designs non directionnels et 26 couleurs qui s’harmonisent avec les couleurs d’iQ Granit. Elle est désormais disponible en option vinyle bio-attribuée, pour réduire davantage votre impact carbone, et est 100% recyclable même en fin d’usage. Cette collection fait partie de notre Sélection Circulaire.

Matériaux (détail) :