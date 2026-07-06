Bâti et risques naturels

SMABTP nomme Sylvestre Frézal au poste de directeur général adjoint
Sylvestre Frézal a été nommé directeur général adjoint de SMABTP. En fonction depuis le 6 juillet 2026, il prend la responsabilité de quatre directions du groupe.
Sylvestre Frézal a été nommé directeur général adjoint de SMABTP. En fonction depuis le 6 juillet 2026, il prend la responsabilité de quatre directions du groupe.
Selon l'Observatoire de l'assurabilité, toutes les habitations sont couvertes par minimum un assureur dans 100 % des communes en France. Le niveau d'assurance est normal au sein de près de 98 % des communes,...
La Cour des comptes a dévoilé son rapport le dispositif Cat Nat. Des délais d'instruction à l'indemnisation, voici ses points de vigilance quant à l'efficacité de cette garantie assurantielle contre les...
Une étude révèle que plus d'un million d'habitants et 555 000 logements d'Île-de-France sont exposés à une crue majeure.
Le lycée des Haberges de Vesoul ferme en urgence après une expertise pointant des risques sur ses fondations.
Ce lundi 21 avril, la préfecture de la Guadeloupe a annoncé une alerte sécheresse sur la moitié du territoire depuis vendredi dernier. En cause : la dégradation des nappes phréatiques et le dysfonctionnement...
La loi votée en première lecture prévoit de moduler les primes pour les biens exposés aux risques naturels, face à la hausse des sinistres.
Entretien avec Corinne Vezzoni, architecte d’origine marseillaise. Son travail traduit son attachement à la région méditerranéenne, frappée régulièrement par les inondations.
Un jeune couple a découvert que leur terrain était inconstructible car le plan de prévention des risques inondation (PPRI) a changé entre la vente et le démarrage du chantier.
Deux récents arrêtés ont reconnu l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes dans 42 départements touchés par des inondations, des coulées de boue et des mouvements de terrain.
Alors que des inondations frappent l'Hexagone, l'Ordre des géomètres-experts appelle les pouvoirs publics à prendre la mesure du problème. Tandis qu'un quart des Français habitent en zone inondable, l'OGE...
Avec plusieurs départements régulièrement placés en vigilance orange pour crues et inondations par Météo France, l'Hexagone tente de mieux anticiper les risques, notamment en adaptant ses politiques d'urbanisme.
Un gouffre de plusieurs dizaines de mètres s’est formé sur un chantier à Shanghai. Des vidéos circulent sur les réseaux, mais leur authenticité reste incertaine.
Durant le dernier week-end du janvier, 300 maisons ont été frappées par une mini-tornade à Mios, du côté de Bordeaux. D’après un expert de Météo France, il s’agissait d’un phénomène tourbillonnaire, «...
Deux enfants et leurs parents ont péri dans l'effondrement d'un immeuble à Gebze, en périphérie d'Istanbul, mercredi 29 octobre. Après le tremblement de terre de 2023, les médias locaux accusent à nouveau...
Le groupe de BTP Cheval a été touché par un incendie dans la Drôme dans la nuit du dimanche 26 au lundi 27 octobre. La direction est convaincue qu'il s'agit d'un acte malveillant, alors que le site touché...
Un communiqué de la Fabrique de la Cité révèle que les risques climatiques ne touchent pas les Français de la même manière : les inondations frappent surtout les territoires aisés, tandis que le retrait-gonflement...
Un décret introduit des adaptations temporaires aux normes de construction à Mayotte. L'objectif est d'accélérer la reconstruction après les destructions causées par le cyclone Chido.
Avec la publication d'un nouveau décret, le gouvernement met en place un crédit d’impôt destiné à encourager la réhabilitation énergétique et structurelle des logements sociaux dans les territoires ultramarins.
Perchées sur une falaise à Bonifacio, en Corse, 33 immeubles risquent de s'effondrer. Une étude de faisabilité de travaux est en cours, pour des résultats prévus en 2026.
Le gouvernement britannique a annoncé un plan d’investissement de près de 8 milliards de livres sur dix ans pour répondre au risque accru d’inondations, lié au changement climatique. L’objectif principal...
A compter de septembre, un chantier d’envergure devrait débuter à Rennes avec la destruction d’un parking en centre-ville visant à découvrir une partie de la Vilaine pour mieux lutter contre la chaleur...
A Treffiagat, dans le Finistère, sept maisons vont être détruites à titre préventif en raison de l’érosion côtière et du risque de submersion marine. Il s’agit d’une première en Bretagne.
La France et l’exécutif régional belge flamand ont signé lundi une convention organisant l’exploitation d’infrastructures communes de gestion de l’eau. Ce projet, en cours depuis plus d’une décennie, a...
Pour protéger la population comme les infrastructures face aux inondations, le dispositif gouvernemental Vigicrues se renforce. Une nouvelle fonctionnalité, Vigicrues Flash, offre un affichage dynamique...
Face à l’intensification des glissements de terrain en France, le bâti est de plus en plus menacé. Saturation des sols en eau, dérèglement climatique ou encore manque de moyens pour y faire face : les...
Des mois après le passage du cyclone Chido, la reconstruction de Mayotte peine à se structurer, malgré l’adoption de la loi d’urgence. Témoignages de trois experts en architecture et construction, opérant...
Un accident de chantier a provoqué l'effondrement partiel d'un pont de l'autoroute E42, près de Mons, en Belgique. Alors que l'ouvrage était en cours de démolition, l'accident a fait un mort et deux blessés.
Plus de 70 % des entreprises du bâtiment en France subissent des retards liés aux conditions météorologiques extrêmes, selon un rapport d’Aggreko. Entre intempéries et pannes d’équipement, les conséquences...
Le Sénat vient d’adopter à l’unanimité le projet de loi d’urgence pour la reconstruction de Mayotte. Le texte en question lève certaines barrières à la commande publique ou aux règles d’urbanisme, pour...
À Amboise, près de Tours, 80 personnes ont été évacuées de leur domicile face à un risque d’effondrement d’une partie du rempart du château. D’importants travaux de mise en sécurité et de consolidation...
Obtenir la juste indemnisation d’un sinistre dans des délais raisonnables est une gageure selon l’Union nationale des associations familiales (Unaf) et 60 millions de consommateurs. Les deux entités dénoncent...
La Cour des comptes publie un rapport sur « L’aménagement du littoral méditerranéen face aux risques liés à la mer et aux inondations ». Selon la juridiction, les collectivités territoriales auraient tendance...
La Direction interrégionale de la Mer Sud Atlantique a annoncé la démolition du phare de la Courbe, situé à la Tremblade, près de Royan, en Charente-Maritime. Menacé par l’avancée de l’océan, l’édifice...
Un incendie s'est déclaré ce dimanche 12 janvier au niveau de la charpente du manoir de Kernault, à Mellac (Finistère), détruisant une grande partie de ce bâtiment historique. L'intervention des pompiers...
Alors que la classe politique française enchaine les visites à Mayotte, dévasté par le cyclone Chido, un projet de loi d’urgence est présenté en Conseil des ministres. Il contient des mesures visant à...
Les coûts des dégâts causés par le passage du cyclone Chido à Mayotte, pris en charge par les assurances dans le cadre du régime de catastrophe naturelle, ont été estimés entre 650 et 800 millions d’euros...
France Assureurs va envoyer une mission de reconnaissance à tous les assureurs concernés sur l’île de Mayotte pour anticiper la gestion des déclarations de sinistres. Sur l’île, ravagée par le cyclone...
Alors que le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) est de plus en plus courant en France, un décret publié au Journal officiel est venu préciser les critères de compétence, d’indépendance et...
Depuis 1990, la ville de Morlaix (29) a déjà subi 11 crues. Pour lutter contre ces inondations récurrentes, des travaux vont être réalisés pour rouvrir une partie de la rivière enterrée et remodeler ses...
À l’issue d’un conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), plusieurs mesures ont été adoptées. Parmi elles, la suppression des avances pour les mandataires financiers dans le cadre...
À l’occasion du salon Batimat, l’Agence Qualité Construction (AQC) et le Centre européen de prévention du risque inondation (CEPRI) organisaient une conférence portant sur la vulnérabilité du bâti individuel...
Les besoins en climatisation et autres systèmes de froid vont exploser ces prochaines années dans les pays en développement d’Afrique et d’Asie, souligne un rapport. Dans ce contexte, les investissements...
Malgré des mesures préventives, comme l'installation obligatoire de détecteurs de fumée, de nombreux foyers français ne respectent pas les consignes de sécurité. Pourtant, des gestes simples comme tester...
Près de 6 ans après l’effondrement de deux immeubles de la rue d’Aubagne, à Marseille, les parties civiles ont demandé des citations directes pour 12 nouveaux prévenus – principalement des propriétaires....
Dans le cadre de sa nouvelle campagne contre les chutes de hauteur dans le BTP, l’OPPBTP lance une série de podcasts intitulée « Mon chantier en sécurité », recueillant les témoignages de victimes et témoins...
Nouvelle affaire dans le cadre de logements insalubres à Marseille. 8 000 euros d’amende et jusqu’à 6 mois de prison ferme ont été requis contre deux propriétaires ayant continué à percevoir indûment des...
Une proposition de loi écologiste adoptée par l’Assemblée nationale au printemps 2023 a été rejetée par la majorité sénatoriale. Selon cette dernière, la modification du régime d’indemnisation des maisons...
Pour accélérer leur végétalisation, les villes sont de plus en plus nombreuses à inciter leurs habitants à passer eux-mêmes à l’action. Dans sa dernière enquête, l’Observatoire des villes vertes dresse...
Pour lutter contre les îlots de chaleur, la végétalisation du bâti et des espaces publics apparaît comme une solution pertinente. À Paris, de plus en plus de toitures et de façades se verdissent. Si plusieurs...
Alors que le gouvernement prévoit de rénover 40 000 écoles d’ici 2034, qu’en est-il des extérieurs de ces établissements scolaires ? Comment adapter les cours d’écoles au changement climatique ? Éléments...
Suite aux inondations qui ont frappé le Pas-de-Calais de novembre 2023 à janvier 2024, le Premier ministre a annoncé une aide européenne de 47 millions d'euros. Ces fonds visent à réparer les dégâts et...
Guillaume Kasbarian, ministre délégué au Logement, a réuni les directeurs généraux des 12 établissements publics fonciers de l’État. L’objectif : leur fixer des objectifs d’acquisition et de mise à disposition...
La Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP) lance InfraClimat, une plateforme digitale de visualisation des impacts du changement climatique sur les infrastructures françaises.
L'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) a livré ses premières estimations quant aux investissements nécessaires pour faire face au réchauffement climatique. Les coûts supplémentaires pourraient...
L'érosion côtière prend des proportions alarmantes en France, selon les récentes déclarations du ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu. Lors d'une intervention sur TF1 jeudi 4 avril, ce...
À l’approche des beaux jours, la Fédération des Professionnels de la Piscine et du Spa (FPP) annonce le lancement d’un calculateur d’économies d’eau et d’une campagne de sensibilisation pour inciter les...
Séismes, inondations, cyclones… Les phénomènes naturels sont parfois dévastateurs pour les territoires d’Outre-mer, et mettent à rude épreuve les bâtiments. Pour les acteurs du secteur présents dans ces...
Le phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) est encore peu connu du grand public. Pourtant, il menace au moins 10,4 millions de maisons individuelles et s’étend sur une part croissante de la France...
Pendant longtemps, les bâtiments construits à partir de matériaux biosourcés, d’origine végétale ou animale, étaient liés à un risque accru d'incendie. Un préjugé qui ne reflète pourtant pas la réalité....
Face aux inondations massives déplorées entre fin 2023 et début 2024 en France, les bâtiments sont-ils suffisamment protégés ? D’autant que cet aléa climatique risque de générer davantage de dégâts, comme...
Les risques naturels ont, depuis toujours, intéressé bon nombre d’architectes, qui font tout leur possible pour trouver diverses solutions aux dangers spontanés guettant les constructions. Que proposent...
Suite à une enquête préliminaire du parquet de Nice, la JIRS de Marseille a ouvert une enquête concernant des opérations de reconstruction après le passage de la tempête Alex. Dans le cadre des investigations,...
Alors que le promoteur Fortimmo doit mettre en œuvre des mesures de compensation pour pouvoir continuer son chantier de construction de logements à Grosseto-Pugna (Corse-du-Sud), détruisant des tortues...
Dans son rapport annuel, la Cour des Comptes dresse un constat flagrant : les villes et les logements français sont inadaptés au changement climatique, notamment face aux canicules, au retrait-gonflement...
Face à la multiplication des catastrophes naturelles, la Caisse centrale de réassurance (CCR) exprime un besoin urgent de moyens supplémentaires concernant la prévention et l'indemnisation. D'autant plus...
Le groupe français Akaa Croissance lance le fonds de solidarité Consolidaire. Celui-ci vise à prévenir des dégâts causés sur les habitations par les catastrophes naturelles, et en particulier par les épisodes...
Près de 7 ans après l’effondrement d’un balcon dans le centre-ville d’Angers, ayant causé la mort de 4 personnes et blessé 14 autres, deux anciens accusés – l’architecte et le conducteur de travaux – sont...
Le Centre d’Études et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (Cerema) et le département du Loiret (45) annoncent lancer une expérimentation pour tester une solution...
Les lauréats de la 18ème édition du concours photos de l’AQC « Éviter les désordres, apprendre par l’image ! » viennent d’être dévoilés. Cette année encore, beaucoup de candidats se sont prêtés au jeu,...
Un séisme d'une magnitude de 5,3 à 5,8 a frappé l'ouest de la France le 16 juin, causant des dommages importants, évalués entre 150 et 200 millions d'euros, selon le cabinet d'expertise en assurance Saretec.
À l’approche de l’été, l’Ademe lance officiellement l’outil « Plus fraîche ma ville ». La plateforme recense différentes solutions et retours d’expériences pour orienter les collectivités territoriales...
Plusieurs chercheurs viennent de publier un article dans lequel ils mettent en avant l’affaissement de la ville de New York. La capitale culturelle et économique des États-Unis s’enfonce en moyenne de...
Face à l'augmentation prévue des jours de canicule à Paris, les élus parisiens ont proposé 85 mesures pour adapter la capitale aux changements climatiques. Parmi ces mesures : la débitumisation des rues,...
L'Ademe lance une édition spéciale des Trophées de l'adaptation au changement climatique en Méditerranée, visant à mobiliser tous les acteurs pour identifier des projets d'adaptation exemplaires et reproductibles...
Conçu pour faciliter une action rapide et efficace dans toute la France, en particulier dans les grandes villes où les besoins sont les plus urgents, le guide de « La rue commune » fournit des clés pour...
Depuis 2020, la société Feelbat conçoit des capteurs de fissurations ou d’inclinaisons. Des dispositifs abordables et utiles pour l’aide à la décision en cas de risque d’effondrement d’un bâtiment, causé...
Un rapport parlementaire préconise d’augmenter les primes d’assurance pour mieux couvrir les dégâts causés aux maisons par les sécheresses. Ce dernier entend améliorer la couverture par les assurances...
Face aux sécheresses de plus en plus intenses au fil des années, certains départements prennent la décision de stopper la construction de logements afin de préserver la ressource en eau. Dans le Var et...
Avec l’accélération du changement climatique et les incertitudes qui entourent le conflit en Ukraine, les économies d’énergie deviennent primordiales. Dans ce contexte, la Ministre de la Transition énergétique...
Alors que l’été touche à sa fin, l’entreprise namR et le BRGM ont annoncé ce lundi la signature d’un partenariat. L'objectif ? Croiser leurs expertises afin de produire une base data des risques naturels...
Les mouvements de sol induits par le retrait-gonflement des argiles constituent un risque majeur en raison de l’ampleur des dégâts matériels qu’ils provoquent, notamment parce qu’ils touchent la structure...
Ce mardi 1er mars, les chercheurs de TITAN du programme européen ESPON, publiaient une étude sur l’impact économique des catastrophes naturelles sur l’ensemble des États-membres. De 1995 à 2017, ces phénomènes...
Ce mardi 15 février, la Cour des Comptes publiait ses recommandations face au phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA), à l’origine d’une bonne partie des sinistralités en maison individuelle....
Dans le contexte de réchauffement climatique, le nombre de sinistres liés à la sécheresse est en nette hausse ces dernières années. C'est ce que note le groupe Saretec, spécialisé dans la prévention et...
Depuis 2004, l'entreprise familiale 2 L'eau Protection (2LP) propose des plans de prévention de lutte contre les inondations, crues, et submersions marines, avec des équipements sur-mesure, tels que des...
Alors que le nombre de catastrophes naturelles semble s'accroître en France et dans le monde ces dernières années avec le dérèglement climatique, le groupe Stelliant a réalisé une enquête avec OpinionWay...
Le déréglement climatique et les phénomènes météorologiques extrêmes se confirment d'année en année. Pour aider les villes à faire face aux canicules et aux inondations, l'Observatoire des Villes Vertes...
Alors que de récentes inondations ont fait plus de 190 morts en Allemagne et en Belgique, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, et l'aménagement (Cerema) souligne...
Le Service de la Donnée et des Etudes Statistiques (SDES) a récemment actualisé son indicateur concernant le retrait-gonflement des argiles (RGA) sur le sol métropolitain français. Intégrant de nouvelles...
Les villes denses devront s'adapter au changement climatique pour faire face aux épisodes d'inondations et de canicules de plus en plus nombreux. Dans ce contexte, l'Agence parisienne du Climat lance « Adaptaville »,...
L’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID) a lancé un nouvel outil pour présenter aux acteurs de l’immobilier, du bâtiment et des territoires, les mécanismes à activer pour adapter leurs bâtiments aux...
Après avoir mené un sondage sur l'avis des Français concernant la végétalisation, EcoVégétal s'est cette fois-ci penché sur les délibérations des nouveaux conseils municipaux pour mieux cerner leurs préoccupations...
Alors que les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient, Soprema rappelle que les bâtiments ont leur rôle à jouer pour limiter l'impact des canicules et des inondations. Le groupe présente ainsi sa...
Un décret paru au Journal Officiel ce samedi 7 décembre double la prise en charge des travaux visant à réduire la vulnérabilité des habitations situées dans des zones à risques d’inondations. Le taux de...
La sécheresse, qui a touché la France de mars à mai, est inédite depuis 50 ans. Les agriculteurs risquent de ne pas être les seules victimes, car la sécheresse pourrait aussi causer de sérieux dégâts sur...
PARIS, 9 mai 2007 (AFP) - La situation reste préoccupante en matière de sécheresse sur la partie orientale des Pyrénées, le pourtour méditerranéen, le sud de l'Auvergne, la vallée du Rhône et le bassin...
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