Bâti et risques naturels

Alors que de récentes inondations ont fait plus de 190 morts en Allemagne et en Belgique, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité, et l'aménagement (Cerema) souligne qu'en Europe les inondations sont responsables de deux tiers des dommages et coûts liés aux catastrophes naturelles. Pour prévenir les risques de crues et d'inondations, le Cerema propose de nombreux outils à destination des professionnels et des collectivités. Présentation.