Salle de bains

Schlüter®-DITRA-HEAT est un système de chauffage électrique pour sols et murs. Invisible et très efficace, il se pose directement sous le carrelage ou la pierre naturelle. Schlüter®-DITRA-HEAT génère rapidement une température agréable au sol et au mur. Le câble chauffant se clipse sur la natte de désolidarisation spécialement conçue à cet effet.