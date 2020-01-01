MaPrimeAdapt'

Rénovation énergétique : la feuille de route 2026 de l’Anah
Sous réserve de l’adoption du budget 2026, l’Anah déroule sa feuille de route pour l’année prochaine. Dans ses objectifs clés : au moins 120 000 rénovations d’ampleur et 150 000 par geste.
Sous réserve de l’adoption du budget 2026, l’Anah déroule sa feuille de route pour l’année prochaine. Dans ses objectifs clés : au moins 120 000 rénovations d’ampleur et 150 000 par geste.
Domani crée des habitats alternatifs aux EHPAD et autre offres séniors traditionnelles. Avec le lancement de ses Apparts Domani, l’entreprise affiche une ambition : accompagner 1 000 personnes âgées d’ici...
Pour tenir son engagement pris fin juillet auprès des parties prenantes de la rénovation énergétique, la ministre du Logement Valérie Létard annonce de nouvelles mesures visant à renforcer la lutte contre...
Dans un contexte compliqué pour le marché de la salle de bains, Frédéric Pfeiffer, le nouveau président de l’AFISB, revient sur la conjoncture et nous présente ses trois axes prioritaires, ainsi que les...
Vieillir chez soi, mais pas à n’importe quel prix. Face au vieillissement de la population, les industriels du sanitaire repensent l’adaptation des salles de bains, en privilégiant des solutions évolutives,...
Le département des Yvelines et l’ANAH annoncent le déploiement d’un nouveau service public de la rénovation de l’habitat jusqu’en 2027. L’objectif : accompagner au plus près les particuliers dans leurs...
À l’occasion du Comité Interministériel pour le handicap, le ministère du Logement a publié un guide sur les douches sans ressaut. L’idée : accompagner les installateurs sur le plan technique dans ces...
Alors que les tensions politiques se maintiennent et que le budget demeure en suspens en France, la CAPEB continue de s’inquiéter. S’inquiéter de l’impact de cet attentisme sur une crise du bâtiment hélas...
L’agence nationale de l’habitat (Anah) publie ses chiffres de l’année 2024. Avec ses 3,77 milliards d’euros investis, l’établissement public se félicite du succès de MaPrimeAdapt’ et de l’essor des rénovations...
L’Anah vient d’adopter son budget pour 2025. L’année prochaine, l’établissement public poursuivra son soutien aux projets d’amélioration de l’habitat, qu’il s’agisse de rénovation énergétique, d’adaptation...
Alors que les séniors en perte d’autonomie peuvent bénéficier du dispositif MaPrimeAdapt’ depuis janvier dernier, Porcher rappelle l’existence de ses solutions éligibles à cette aide.
À l’issue d’un conseil d’administration de l’Agence nationale de l’habitat (Anah), plusieurs mesures ont été adoptées. Parmi elles, la suppression des avances pour les mandataires financiers dans le cadre...
Quelles tendances reflète le salon Idéobain 2024 ? Réponses avec l’AFISB et les lauréats de la catégorie Salle de bains des Awards de l’Innovation.
Dans son bilan du deuxième trimestre 2024, la CAPEB Auvergne Rhône Alpes (AuRA) note une amélioration de certains indicateurs, que ce soit au niveau de l’activité, des finances, et des intentions d’embauche.
Coédis présente sa note de conjoncture annuelle 2023 pour le génie climatique, la plomberie et le sanitaire. Après six bons premiers mois l’année passée, la fédération a fait part d’une décélération conséquente...
À l'occasion des élections législatives anticipées de 2024, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) lance un appel aux candidats pour qu'ils placent les enjeux des...
Bruno Le Maire dévoilait ce mercredi 24 avril un plan de simplification pour réduire la charge administrative des entreprises. À l’issue des annonces, la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises...
La FFB crée la marque ProAdapt. Réservée aux adhérents de la FFB, cette démarche s’adresse à tous les professionnels du bâtiment qui souhaitent se sensibiliser au dispositif gouvernemental MaPrimeAdapt’.
La FFIE et IGNES renouvellent leur collaboration au travers d’un nouveau guide pratique. Celui-ci vise à accompagner les professionnels à se saisir et à promouvoir les solutions numériques et domotiques...
La Fédération des Ascenseurs publie les résultats d’une nouvelle enquête sur les Français et la mobilité, menée avec l’institut Ipsos. À quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques, la fédération...
La Fédération Française du Bâtiment (FFB) tire, une nouvelle fois, la sonnette d'alarme. Avec des chiffres historiquement bas, des mises en chantier en chute libre, et des pertes financières colossales,...
Selon une étude réalisée par l’Agence nationale de contrôle du logement social (Ancols), les bailleurs sociaux devraient être prêts à temps pour rénover les passoires énergétiques (étiquettes F et G du...
La 7ème édition du Panorama de la chaleur renouvelable et de récupération annonce une progression de la production d’énergies renouvelables et de récupération. Selon le secteur, cette croissance reste...
Les showrooms Envie de salle de bain semblent prêts pour le lancement MaPrimeAdapt’. L’équipementier de l’enseigne Cedeo nous révèle ses innovations développées en 2023, tant pour les particuliers que...
Lors de son traditionnel bilan annuel, l’Anah fait état de 623 790 rénovations de logements privés financées en 2023. Soit une baisse de 7 % comparé à l’année 2022. L’agence note cependant une progression...
En permettant le financement de solutions numériques et domotiques, MaPrimeAdapt’, mise en application depuis le 1er janvier 2024, offre aux séniors et aux personnes fragiles la possibilité de vieillir...
L’année 2024 apporte son lot de changements dans le domaine de la rénovation énergétique et de l’immobilier. Transformation de MaPrimeRénov', lancement de MaPrimeAdapt', diagnostic de performance énergétique...
Le dispositif d’aide MaPrimeAdapt’, en vigueur depuis le passage à l’année 2024, va permettre de subventionner les solutions domotiques et numériques. Ces dernières doivent permettre de renforcer le confort...
Le spécialiste des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) Hellio a recensé les principaux changements et les nouvelles mesures qui entreront en vigueur dans le secteur de la rénovation énergétique en...
La question de l’accessibilité des logements semble enfin être prise au sérieux par le gouvernement et les acteurs concernés. L’entrée en vigueur du dispositif d’aide MaPrimeAdapt’ en janvier devrait accélérer...
Dans un contexte de vieillissement de la population, les bailleurs sociaux se retrouvent en première ligne face à la question du maintien à domicile de leurs locataires séniors. Plurial Novilia (groupe...
Depuis la remise d'un rapport interministériel intitulé « Nous vieillirons ensemble » en 2021, les initiatives issues de ce document ont engendré des changements notables. De la création de MaPrimeAdapt'...
Dans le contexte démographique que connaît l’Occident, vieillir chez soi est non seulement un souhait, mais aussi un enjeu de société dans lequel l’aménagement du territoire, l’urbanisme tactique, les...
Alors que l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a recensé 65 939 rénovations performantes en 2022 et que 90 000 sont espérées pour l’année 2023, le gouvernement français a récemment annoncé un objectif...
À quelques semaines de l’entrée en vigueur de MaPrimeAdapt’, le Club de l’Amélioration de l’Habitat a organisé un colloque intitulé Habitat Santé Confort. Ce dernier a réuni divers acteurs, industriels...
Dans un rapport diffusé le 27 novembre, la fédération des entreprises sociales pour l’habitat (ESH) dresse un état des lieux de la population sénior dans les logements sociaux. Premier chiffre : 35 % des...
Alors qu’une proposition de loi sur le bien vieillir est en cours de discussion à l’Assemblée nationale, la ministre des Solidarités Aurore Bergé a promis une loi de programmation pluriannuelle sur les...
L'entrée en vigueur de MaPrimeAdapt', système d’aides tourné vers l’adaptation des logements au vieillissement et à la perte d’autonomie de la population, approche. Politiques, industriels, soignants,...
À l’occasion d’un colloque à l’Assemblée nationale, le ministre du Logement Patrice Vergriete s’est exprimé sur MaPrimeAdapt’, système d’aides tourné vers l’adaptation des logements au vieillissement et...
Censée entrer en vigueur en janvier prochain, l'aide MaPrimeAdapt' fait l'objet d'un rapport de la Cour de Comptes. Comme pour MaPrimeRénov', l'institution ne tarit pas de critiques envers le futur dispositif.
Mi-juillet, la première ministre Elisabeth Borne annonçait une revalorisation du budget MaPrimeRénov’, qui passera à 4 milliards d’euros en 2024. Si cette mesure fait l’unanimité auprès des acteurs du...
Un comité interministériel, qui comprend les ministères du logement, des collectivités et des solidarités, s’est réuni le 21 février pour faire le point 2022 sur les mesures gouvernementales concernant...
Un rapport du Haut-commissariat au Plan préconise de développer les résidences séniors, afin de répondre au vieillissement de la population d’ici 2050. En plus de la création de places en Ehpad, la création...
La filière Silver Économie a présenté, en partenariat avec les représentants des acteurs du bâtiment, les résultats de son étude sur l’impact économique d’une politique d’adaptation massive des logements...
Les mobilités résidentielles rythment les grandes étapes de la vie d’un adulte. Bien qu’elles soient plus fréquentes chez les jeunes adultes, par choix de carrière professionnelle, familial, ou par la...
Avec le vieillissement de la population, la France devrait compter 21 millions de séniors d’ici huit ans. Dans ce contexte, la question du bien vieillir chez soi devient primordiale et urgente. Les Maisons...
Ce mardi, le ministre du Logement Olivier Klein réaffirmait l’entrée en vigueur de l’aide MaPrimeAdapt’ en 2024, tout en évoquant des ambitions plus larges pour l’habitat et l’urbanisme en général. Les...
Après avoir mené une enquête sur les Français et le chauffage, Rothelec publie les résultats d’un nouveau sondage portant sur la smart home. Principal enseignement : contre toute attente, les plus de 50...
Ce vendredi 4 février, des représentants de la FNAS, de la Fédération des Ascenseurs mais aussi de Saint-Gobain échangeaient sur le maintien à domicile des séniors, à l’occasion d'un Rendez-Vous du Mondial...
Lancée en mai dernier dans le rapport de Luc Broussy sur l'adaptation des logements au vieillissement de la population, l'idée d'un dispositif d'aides « MaPrimeAdapt' », sur le modèle de « MaPrimeRénov' »,...
Alors que 85 % des séniors français veulent vieillir à domicile, seuls 6 % des logements sont adaptés. Dans ce contexte, Alogia Groupe, spécialisé dans l'ergothérapie, et EDF, lancent un nouveau diagnostic...
Quel nombre de séniors, quelles interventions politiques, quelles initiatives entrepreneuriales et quels enjeux futurs cache la notion de la vieillir à domicile ? Réponses apportées ce lundi par différents...
Le 7 juillet, la Fédération des Ascenseurs a tenu sa remise des Trophées de l'Ascenseur. Un palmarès porté sur la mobilité et l'accessibilité des bâtiments, et plus précisément du logement. Le thème résonne...
Aujourd’hui, en France, près de 12 millions de personnes ont 60 ans et plus. En pleine pandémie mondiale, les travaux d’adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite sont plus que jamais d’actualité....
« Rêves de Seniors » lancée par Silver Alliance vise à changer le regard sur la vieillesse. A travers diverses initiatives, l’opération permet à des personnes âgées de 60 ans et plus de réaliser un projet....
Pour démocratiser les travaux d'adaptation des salles de bain pour les séniors et personnes en perte d'autonomie grâce à l'aide proposée par Action Logement, la Capeb annonce avoir tissé un partenariat...
Selon l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, les Français de plus de 75 ans représenteront plus de 12% de la population en 2030, à cet effet et afin de favoriser l’intégration...
Selon l’INSEE, un Français sur trois aura plus de 60 ans en 2050. SmartHab, opérateur spécialisé dans le marché des appartements connectés vient de lancer Smart Appartment avec SeniorAdom, un service permettant...
En projetant que les locataires de plus de 60 ans passeront de 25% à 37% pour 2028, le bailleur social Plurial Novilia a dévoilé l’ensemble des produits et services proposés par la nouvelle offre « Senior+...
Selon l’Insee, au 1er janvier 2050, un habitant sur trois sera âgé de 60 ans et plus, contre un sur cinq en 2005. Et c’est pour répondre aux enjeux liés au vieillissement de la population que Saint-Gobain...
Au cœur de Nantes, Habitat et Humanisme Loire Atlantique et la Fédération Française du Bâtiment (FFB) inaugurent ce jeudi 9 janvier une résidence d’un nouveau genre après trois ans de réflexion et plus...
En réponse aux différents rapports remis début mars au gouvernement, le concept Multi-Confort Sérénité propose d'accompagner la personne vieillissante en préparant son logement à la perte d'autonomie....
Développer un nouveau concept de logements pour les seniors, à intégrer dans des opérations immobilières locatives privées ou sociales, est l’objet d’un partenariat signé entre Eiffage Immobilier et Vivalib,...
Pour accompagner les actions d’amélioration des logements pour personnes âgées, l’Anah et la Caisse nationale d’assurance vieillesse développent un partenariat avec une centaine de millions d’euros de...
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